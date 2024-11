¿Qué se sabe de la separación de Duki y Emilia?

Con las separaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi, Enzo Fernández y Valentina Cervantes y Emilia Attias y el Turco Naim, como temas centrales de los diferentes ciclos chimenteros, se filtró una nueva ruptura en la farándula argentina.

La pareja en cuestión es la de los artistas Duki y Emilia, la cual estaría atravesando una fuerte crisis, a partir de un chat que se filtró en las redes sociales, que dejaría al descubierto una infidelidad por parte del trapero.

Fue Juan Etchegoyen quien dio la primicia de la supuesta separación del rapero. “Voy a ir de a poco soltándote la información. A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”, arrancó diciendo.

La versión de Etchegoyen indica que la joven habría terminado con el cantante.

“A mí me describen una discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”, continuó su relato.

En este contexto, el periodista cerró: “Yo estoy seguro que esto que te cuento no lo van a hacer público porque a ninguno de los dos les conviene tampoco, me hablan de que de a poco se irá notando todo a través de las redes sociales para que esto no sea escandaloso para nadie pero la separación está concretada”.

A pesar de las diversas versiones que circulan, con algunos defendiendo la inocencia del trapero y otros asegurando que algo oculta, lo cierto es que ninguno de los protagonistas del escándalo hablaron al respecto, manteniendo la incertidumbre en el aire.

¿Cómo se inició el escándalo?

La cronología indica que el escándalo se desató a partir de una serie de publicaciones en las que se veía una conversación muy subida de tono entre el cantante y una de sus fans (al punto de intercambiar fotos y videos para ver sólo una vez).

“Yo siempre fui fan de Duki y le respondía sus historias, como hace cualquier seguidor, jamás pensé que en algún momento iba a ver esos mensajes. Un día, viendo quién había visto mis historias, vi que él había visto una, y me sorprendió. A los dos días, había salido de bailar con mi novio, estábamos volviendo y me llega un mensaje de él cerca de las 6 de la mañana. Me había respondido un mensaje viejo y me puso ‘Gracias’. Al toque le respondí y le puse: “Hola! Te amo”, y empezamos a hablar”, contó Lula a un medio de Neuquén, la chica a la que Duki le habría mandado mensajes comprometedores hace un año.

Asimismo, la mujer publicó varias historias en su perfil dejando datos de los hechos que verifican su credibilidad. “Voy a aclarar un par de cosas: yo no contrate a nadie para subir nada, no estoy intentando ‘hace años’ difundir esto, y por sobretodo, no mentí en absolutamente nada”.

“Sol borró todo por pedido mío porque no queríamos armar más quilombo del que se había armado. Que nadie salga a decir nada, deja MUCHO que decir. Piénsenlo”, aclaró sobre la desaparición de esas imágenes y luego mostró un recordatorio de Instagram de la cuenta de su novio, quien había compartido los chats en cuestión hace un año.