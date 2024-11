Mauro Icardi volvió a Argentina porque cree que Wanda Nara está embarazada de L-Gante

A pocos días de haberse confirmado su relación amorosa entre Wanda Nara y L-Gante, los chimenteros revelaron que Mauro Icardi planeó un viaje relámpago a Argentina, porque sospecha que su expareja está embarazada del músico.

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el futbolista se comunicó con la obstetra de la conductora, pero dado que no creían que fuera él, tuvo que hacer una videollamada. “Él está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante. La data que le llega a él es muy concreta, entonces para Mauro esto está sucediendo.... No sabemos si Wanda está embarazada o no, pero lo que sí chequeé es que Mauro vino a la Argentina por este tema. Quiere sacarse la duda”, expuso el periodista.

Vale aclarar que desde el programa dejaron entrever que el blanqueó de la relación puede estar relacionado a la llegada de un nuevo integrante.

Icardi está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante.

Acto seguido, Yanina Latorre, quien tiene un fluido diálogo con la mayor de las Nara, fue directo al grano y le preguntó lo que todos querían saber, a través de mensajes: “Yo le puse a Wanda ‘¿vos fuiste a una obstetra?’. Y ella me pone ‘no’. Y le digo ‘¿segura? Porque me llegó algo de una obstetra’. Y me dice ‘¿de embarazo?’. Y yo le pongo ‘sí’”. Ahí yo le pregunto ‘¿vos estás embarazada?’. Y no me contesta nunca más”, resumió la angelita sobre su cruce de palabras con la mediática.

Sin embargo, luego aclaró: “Esta charla empezó el sábado, entonces, ayer la mañana le digo ‘¿leíste mi última pregunta? Me hacés pensar que sí (estás embarazada) porque si no me contestarías’”.

Buscando a todas las fuentes, Yanina también le consultó a L-Gante por los rumores de embarazo, a lo que él le respondió: ‘Me dice que hablen con Maxi el Brother que él les dará la mejor respuesta’. Por eso les digo que son dos pelotudos”, concluyó Yanina Latorre, indignada con la flamante pareja.

Por ahora, habrá que esperar que dice Wanda.

La coincidencia entre la China Suárez y Mauro Icardi

En tanto, mientras Wanda y L-Gante regresaban a Argentina tras sus vacaciones en Brasil, la China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron en las redes con un posteo muy similar. Es que tanto la actriz como el futbolista compartieron en sus historias de Instagram la captura de pantalla de su celular con la hora 11:11, en la fecha 11 de noviembre.

Esto se debe a que durante la jornada del lunes se abrió el portal energético más potente del año, ideal para manifestar un cambio tras una etapa de estancamiento. ¿Será sólo una coincidencia?