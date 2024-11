La profunda reflexión de Wanda y la complicada decisión que tomó Mauro Icardi

Con la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi en boca de todos, y la confirmación de su romance con L-Gante, algo que también dejó a todos con la boca abierta, la empresaria encendió las redes sociales con un profundo posteo.

Tras una semana en la que los abogados y la policía fueron una compañía constante, y alejada de los medios, la mediática usó sus redes sociales para compartir una jugada postal, junto a una reflexión, lo cual desencadenó un sinfín de likes, entre ellos, el del cantante de cumbia 420.

“Por fuera, me conocen muchos; por dentro, muy pocos”, arrancó su descripción de la foto compartida en Instagram y luego agregó: “Paradójicamente, los pocos que me conocen, me aman para siempre, los demás hablan sin saber quién soy”.

Este fue el posteo de Wanda Nara.

Si bien no dejó en claro a quién estaba dirigido ese mensaje, todo indicaría que se trataría de una respuesta a los debates que se dieron en distintos programas y redes sobre su vida personal.

En tanto, mientras Wanda reflexiona en las redes, el futbolista habría tomado una decisión que complicaría los planes de los próximos días de la empresaria. Es que luego de la rotura de ligamentos que sufrió, viajó a Argentina para reencontrarse con sus hijas, pero todo indicaría que debería volver a Turquía (país en el que se desempeña en el club Galatasaray) a la brevedad.

"Él (por Icardi) habría decidido viajar el fin de semana que viene a Turquía porque es algo que tiene que hacer sí o sí para empezar rápidamente con la recuperación que sería en Argentina", precisó Karina Iavícoli en Intrusos, y luego remarcó: "Se complicaría entonces un viaje que tiene Wanda a Tailandia contratada por trabajo por una marca. Ella estaba tranquila porque hasta ese momento las niñas se iban a quedar con él".

Asimismo, la periodista reveló que el delantero habría decidido hacer su recuperación en Argentina, en "uno de los tres departamentos que compraron juntos en el Chateau Libertador en su momento".

Por el momento, se desconoce cómo cayó esta noticia en la mediática, pero seguramente no tardaremos en saberlo.