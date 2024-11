Los hermanos de Icardi le mostraron los dientes a Wanda Nara

Con el escandaloso final de la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi - con denuncias de por medio, una prohibición para nombrar a sus hijas y hasta la confirmación del noviazgo entre la empresaria y L-Gante-, era de esperarse que las familias de ambos hablaran al respecto, y eso fue lo hicieron los hermanos del futbolista.

La primera en aparecer fue Ivana Icardi, quien ya había tenido varios encontronazos en el pasado con la mediática. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación”, inició su comunicado la joven y luego continuó: “Ayer escribí un mensaje que casi público, pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba el dolor”.

“Hay temas muy delicados que tocan mis heridas. Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”, cerró Ivana, dejando en claro que los Icardi se apoyan entre sí.

Tras los mensajes de Ivana, Guido Icardi hizo lo propio y desde sus historias de Instagram, apuntó contra Wanda, sin mencionarla directamente. "Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia", arrancó diciendo, sobre la ruptura de la pareja. Acto seguido, hizo referencia a su blanqueo con L-Gante: "Ahora es problema de otros".

La historia que publicó el hermano de Mauro.

La relación entre Wanda Nara y su familia política siempre fue tensa, y puntualmente, Guido se había encargado de demostrar el desprecio que sentía por su excuñada, ya que habría desempeñado un papel fundamental en el distanciamiento de Mauro con los suyos.

Un hecho que dejó en claro esto ocurrió hace dos años, cuando el hermano del futbolista había escrito duros mensajes contra la mediática. : “Qué asco de ser vivo”, lanzó también desde sus historias, junto a una foto sin retoques ni filtros de Wanda.

Como si fuera poco, minutos después de ese posteo, compartió otra historia con un texto igual de polémico: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale”.