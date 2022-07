La tremenda caída que sufrió Nancy Pazos en vivo

Nancy Pazos sufrió una tremenda caída en "A la Barbarossa" (Telefe) y todo el momento quedó grabado y transmitido en vivo.

Georgina Barbarossa inició el programa con una energía fiestera y le pidió a todos sus panelistas que se pararan junto a ella para bailar. Sin embargo, en un momento Lío Pecoraro, Paulo Kablan, Josefina Pouso, el cocinero del ciclo y Nancy Pazos se entusiasmaron tanto, que junto a la conductora, empezaron a lanzarse entre sí los cojines del living.

En medio de la euforia del momento, Nancy se disponía a recoger uno de los almohadones del piso y su zapato quedó atrapado en la alfombra, por lo cual se fue para atrás y cayó de espaldas, mientras que tumbó unas mesitas y parte del decorado del estudio.

Lío se dispuso a ayudarla a levantarse, pero Georgina y el resto de sus compañeros no podían contener la risa. "Chicos, no puedo... Me hago pis. Nos fuimos al carajo ¿Estás bien, Nancy?".

Mirá el video, gentileza de BACTERISÍSIMA TV: