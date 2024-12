Jimena Barón estalló de bronca: qué le pasó con el Árbol de Navidad

Jimena Barón, conocida por su estilo descontracturado y filoso en redes sociales, compartió su indignación al enfrentarse a los precios de los adornos navideños. La cantante, que regresó recientemente de un viaje laboral a Tailandia y de unas vacaciones en Perú con su novio Matías Palleiro, intentó armar el arbolito de Navidad y se llevó una gran sorpresa.

“Acabo de entrar y salir eyectada de un bazar donde me quisieron cobrar 12 bolas de plástico espantosas 30.800 pesos”, escribió en sus historias de Instagram. Su reacción no tardó en viralizarse, reflejando la realidad de muchos argentinos que este año enfrentan precios altísimos en productos navideños.

La artista confesó que buscaría ofertas en otro bazar recomendado por su hermana, aunque admitió que las fotos del lugar no auguraban nada prometedor. “Nos quedó medio flaco el árbol”, bromeó Jimena Barón, dejando en claro que el espíritu navideño sigue presente, pese a las dificultades.

Este escenario no es ajeno para los consumidores argentinos, quienes enfrentan la complicada tarea de mantener las tradiciones navideñas en un contexto económico adverso. Adornos, luces y hasta arbolitos se han convertido en artículos de lujo, generando creativas alternativas para quienes quieren celebrar sin gastar una fortuna.

Tras este momento doméstico, Jimena Barón también compartió detalles de su reciente viaje. En Tailandia, asistió a compromisos laborales que aún no reveló completamente, mientras que en Perú disfrutó de la gastronomía y cultura local en compañía de su pareja. En sus redes sociales, mostró diversos platos típicos y paisajes, deleitando a sus seguidores con postales únicas.

En su cuenta oficial de X (@jmena), compartió una imagen con un gesto cansado y pañuelos en la nariz. “Hola, tengo una sinusitis garrafal que no me deja ni dormir, por ende tampoco me deja ser graciosa en Instagram”, escribió, dejando entrever que su regreso a la rutina no fue del todo placentero.

Con humor, también mostró un insólito hábito de su novio Matías Palleiro: dormir con la boca encintada como parte de un método para mejorar la respiración. Mientras ella se preocupaba por los riesgos, él mantenía su técnica sin responder debido a la cinta en sus labios, generando risas y sorpresa entre sus seguidores.

La interacción en redes no tardó en explotar. Mientras algunos seguidores se solidarizaron con los precios de los adornos, otros comentaron sobre las divertidas costumbres de la pareja. “Imaginate lo que debe pensar él cuando te ve con la cinta en la frente”, le dijo una seguidora.

Con humor y honestidad, Jimena Barón sigue conectando con su público, mostrando que la vida cotidiana, incluso con sus extravagancias, puede ser tan entretenida como sus canciones.