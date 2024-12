Quiénes son los dos jugadores de Gran Hermano que pasaron una noche fogosa

La casa de Gran Hermano volvió a ser escenario de un momento explosivo durante la fiesta con temática de circo que tuvo lugar este viernes. Los participantes disfrutaron de la música, las luces y el espectáculo, pero lo que realmente acaparó las miradas fue el apasionado beso entre Andrea y Claudio, una pareja que hasta ahora no había dado señales claras de romance.

El fogoso encuentro no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del reality. En La noche de los ex, el programa de análisis de Gran Hermano, los panelistas interrumpieron una discusión sobre Delfina y sus posibilidades de eliminación para centrarse en lo que estaba ocurriendo en la casa. Fue La Tora quien, sorprendida, exclamó: “¿Están chapando?”, mientras el resto del panel intentaba confirmar la situación.

Robertito Funes Ugarte, conductor del programa, no tardó en describir la escena con su característico humor. “Parece que hay un intercambio de fluidos y lengüetazos. Papucho está como loco. Está desatado”, comentó entre risas mientras las cámaras mostraban a los hermanitos coreando “dale campeón, dale campeón”. El beso selló el protagonismo de Andrea y Claudio en la velada, dejando en segundo plano los conflictos habituales del programa.

Sin embargo, no todo quedó en ese momento romántico. En La noche de los ex, Romina Uhrig tomó el micrófono para lanzar una bomba sobre Renato Rossini, el modelo peruano que se ha convertido en uno de los participantes más controversiales. La exdiputada reveló un detalle que dejó boquiabiertos a los presentes: “A Renato lo conocí por Kenny Palacios. Una vez lo tuve que sacar de la Bresh porque se creía famoso. No dura nada”.

El comentario desató una ola de risas y críticas entre los panelistas, quienes también cuestionaron las recientes actitudes de Renato dentro de la casa. Catalina Gorostidi no se quedó atrás y planteó una pregunta que resonó en el estudio: “¿Nadie va a hablar de cómo Renato se estuvo mostrando en cuero y en bóxer? ¿No les dio vergüenza ajena?”.

A pesar de estas críticas, la atención general siguió centrada en la flamante pareja de Andrea y Claudio, cuya química sorprendió incluso a sus compañeros. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con memes y comentarios sobre el inesperado giro romántico.

El beso se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la temporada, marcando un antes y un después en la relación entre Andrea y Claudio. ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor dentro de la casa o simplemente un episodio aislado? Solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, Renato sigue siendo un tema de conversación, aunque su actitud parece dividir opiniones. Lo que queda claro es que Gran Hermano nunca deja de sorprender con sus historias, romances y controversias.