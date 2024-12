Néstor Ortigoza y Rocío Oliva se mostraron a los besos en un boliche

A solo tres meses de haber sido denunciado por su ex pareja por violencia de género, el ex futbolista Néstor Ortigoza fue grabado a los besos en un boliche con Rocío Oliva, la última pareja de Diego Armando Maradona.

En las imágenes, se puede ver al ex jugador de San Lorenzo y a Oliva cerca de una pared del recinto, intentando ocultarse del resto de las personas presentes. Sin embargo, no pudieron evitar ser filmados. De hecho, Ortigoza aparece luciendo una gorra blanca, mientras que Rocío lo toma de la mejilla para besarlo, momento que quedó capturado en el video.

A pesar de que se desconoce si el hecho ocurrió el pasado fin de semana o previamente, lo cierto es que las imágenes se viralizaron en las últimas horas y generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Se juntaron las ganas de pegar con una bolsa everlast”; “Le gustan los gorditos con mano pesada a la Rocha”, “Por qué le dan bola a un golpeador”; “Dios los crea y ellos se amontonan”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

El video donde se pueden observar a los protagonistas

[AHORA] Según el periodista Guido Zaffora, Rocío Oliva estuvo a los besos con Ortigoza en un boliche. https://t.co/NGq2t6gN2R pic.twitter.com/myOS03Qvva — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 10, 2024

Las críticas llegan apenas unos meses después de que se difundieran las grabaciones que realizó Lucía Cassiau, ex pareja de Néstor Ortigoza, en las que se lo ve agrediéndola ante la presencia de uno de sus hijos. En aquel momento, el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora le dictó una orden de restricción perimetral.

En una de las grabaciones que salieron a la luz, Cassiau aparece mostrando su boca ensangrentada y aduciendo que había sufrido golpes de parte del ex futbolista, que aparece de fondo sentado.

"Así me dejó. Me está cagando a trompadas y no se quiere ir, ya le dije que no quiero estar más con él", se la escucha decir a la mujer mientras se graba con el celular.