La China Suárez, ¿entre Franco Colapinto y Mauro Icardi?

Buscando acallar las diferentes versiones que circulaban sobre el encuentro que se dio en el restaurante Gardiner entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y La China Suárez, la conductora de Bake Off le dio detalles de Susana Giménez de lo ocurrido.

Si bien mucho se habló que todo había sido armado, Wanda desechó ese rumor. "Un amigo que tenemos en común me vino a saludar y me dijo que estaba en la mesa de la China. Yo no lo podía creer pero me insistió en que fuera a saludarla. Yo estaba con Elián, que trabajó con ella, y no me parecía mal eso de cerrar el tema porque si él se acerca a saludarla, no da que no lo haga yo", relató la mayor de las Nara sobre ese momento.

“Ella me dijo que somos gente grande, que a ella no le interesa Mauro, que ya fue y que no tiene nada con él. Yo le dije que bueno y le pedí que con Elián tampoco... Por las dudas”, contó Wanda, y el estudio explotó en carcajadas y sumó: "Lo que pasa es que para mí fue una provocación que ella trabajara con Elián. La gente que maneja la carrera de él me conoce hace muchísimos años y me mostraba los mensajes que ella mandaba".

Ahí explicó que la situación se puso tensa porque sus amigas empezaron a insultar a la China y las amigas de la otra, reaccionaron mal. "Ella se enojó mucho porque todo el restaurante nos estaba filmando, pero era obvio que lo iban a hacer. Empezó a decir que no quería que lo hagan, que ella no quería exponer nada y yo la paré: le dije que se calmara un toque.... que yo hacía 3 años que la evitaba porque sabía que si mis amigas la veían, lo que le hizo Pampita no era nada en comparación de lo que pensaban hacerle y que si no quería exponerse, no hubiera ido ahí".

"Al principio pensaba que la China tenía algo personal conmigo pero después entendí que no. Se lo hizo a otras personas también. Tiene una manera muy libre de vivir la vida y yo no soy así", cerró Wanda sobre el tema en la entrevista con Susana.

Pese a que la China aseguró que no tenía interés en Icardi, Yanina Latorre confió que eso no pasó y que la camioneta de la actriz fue vista en el mismo lugar que está viviendo el futbolista. "La China y Mauro estuvieron juntos en el Vip de Tequila. No se escondieron... Volvieron a relacionarse. Se fueron juntos Pernoctaron. Ella dejó su camioneta Audi Q7 gris en el estacionamiento y se fue con él. Esto la va a enfermar a Wanda", lanzó la panelista de LAM.

Como si fuera poco, otros chimenteros aseguraron que la noche en la que todos se encontraron, Mauro y la China se fueron juntos, e incluso el deportista llegó a una audiencia judicial tarde, y con la misma ropa con la que había salido el día anterior.

En tanto, en las redes sociales se viralizó un video de la China muy acaramelada con Franco Colapinto, quien no la viene pasando bien la F-1.

Según lo trascendido en las redes sociales, la grabación correspondería a la misma noche de su salida a un restaurante, una semana ante del Gran Premio de Las Vegas, donde el joven compitió el pasado fin de semana con poca fortuna.

Puntualmente, en el video trascendido, se puede ver a la China y a Colapinto en el primer piso de un boliche madrileño, disfrutando de la música y tragos en mano. En un momento, la actriz se acerca al piloto y se dan un beso que no pasó desapercibido. Tras este acercamiento, la actriz y el piloto intercambiaron palabras al oído entre risas mientras seguían bailando juntos.

Aunque ninguno de los protagonistas de ese romance habló al respecto, este video dejó al descubierto que entre ellos hubo muchas chispas.