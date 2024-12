Luquitas Rodríguez reveló quién podría ser el próximo rival de Maravilla Martínez en Párense de Manos 3

El pasado jueves 19 de diciembre marcó un hito para el streaming nacional con la celebración de la segunda edición de Párense de Manos. Este evento boxístico, organizado por Luquitas Rodríguez y el equipo de Paren La Mano, logró llenar el Estadio Vélez y capturar la atención de más de 670 mil espectadores en vivo a través de Kick. Con 10 combates en cartelera, el show dejó momentos inolvidables para los fanáticos del boxeo y el entretenimiento.

Todos los enfrentamientos siguieron las reglas del boxeo amateur, ya que participaron creadores de contenido, influencers, actores y personalidades que no son boxeadores profesionales. Sin embargo, el plato fuerte de la noche fue el combate entre el ex campeón mundial Sergio 'Maravilla' Martínez y el ex arquero Pablo Migliore. En un enfrentamiento sin cascos y a cuatro rounds, ambos contendientes ofrecieron una lucha intensa que mantuvo a todo el estadio en vilo. Finalmente, Maravilla se llevó la victoria por puntos.

El impacto del evento no terminó con la última campanada. Horas después, Hugo Basilotta, el carismático dueño de Alfajores Guaymallén, lanzó una propuesta que encendió las redes sociales: un enfrentamiento entre dos campeones del mundo, Sergio "Maravilla" Martínez y Marcos "El Chino" Maidana, para Párense de Manos 2025.

La idea de Basilotta no es casual. Guaymallén fue sponsor de Maidana, y muchos recuerdan cómo el boxeador disfrutó de un alfajor sobre el ring tras su icónico combate contra Floyd Mayweather en Las Vegas. Actualmente, Maidana está alejado del boxeo profesional, pero Basilotta parece dispuesto a convencerlo para que regrese al cuadrilátero en esta ocasión especial.

En 2020, Maidana había expresado su disposición para enfrentar a Maravilla: "Yo me animo, nada más que habría que poner fecha". La pregunta ahora es si mantendrá su postura y aceptará el reto propuesto por Basilotta. La expectativa no podría ser más alta.

Por su parte, Luquitas Rodríguez reaccionó con entusiasmo a la propuesta del dueño de Guaymallén: "¡Uuuh, qué grande, Hugo! Muchas gracias. GRAN idea, sería un sueño". Estas palabras reflejan el espíritu del evento, que busca combinar deporte y entretenimiento para atraer a un público cada vez más amplio.

Con esta iniciativa, el tren del hype de Párense de Manos 2025 ya comenzó a rodar. La posibilidad de un combate entre Maravilla y el Chino promete ser un evento histórico que podría superar todas las expectativas. ¿Se concretará este sueño de los fanáticos?

El tiempo dirá si el entusiasmo de Basilotta, el carisma de Luquitas Rodríguez y la historia de ambos campeones se alinean para hacer realidad este duelo de leyendas.