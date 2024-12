La respuesta de Pampita a los polémicos audios de la China Suárez

Luego de trascender los escandalosos audios de la "China" Suárez hablando mal de Pampita, la modelo salió a responder. Pese a las fuertes acusaciones de la actriz, la modelo se mostró tranquila y dijo que no es una mujer hipócrita.

Eugenia la "China" Suárez no deja de ser el foco de todas las miradas en el país. Luego del fugaz romance con el automovilista Franco Colapinto y el cruce con Wanda Wara y Mauro Icardi en un restaurante, ahora se le sumó la viralización de los escandalosos audios en el que se la escucha hablar muy mal de Carolina "Pampita" Ardohain.

"Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, pero es la única persona que odio, Es lo más malo que conocí. Es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir una respuesta. Se quedó con la casa. Se quedó con todo. Una genia. Mentirosa serial", se escucha a la China hablando de Pampita, ex esposa y madre de los hijos con el actor Benjamín Vicuña.

La China Suárez acusó de mala persona, mentirosa y caradura a Pampita.

En otro de los audios que la actriz le habría enviado a Wanda Nara se la escucha decir sobre la modelo: "La belleza no sirve de nada si sos mala. Ella tiene un lomazo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad, y se la pasa sufriendo".

En el tercer audio Eugenia acusa a Pampita de hacer brujerías al decir que se negó a pasarle una foto de su hija con el actor Vicuña por miedo a que le haga una macumba.

En diálogo con el cronista de El Diario de Mariana, Pampita se refirió al abrazo con la actriz durante un evento y expreso que la abrazó por convicción y no por ser hipócrita.

“Ahora estoy en otra sintonía, estoy super disfrutando de este momento familiar. No quiero hablar de eso”, inició declarando Pampita. Luego de la insistencia del periodista con el abrazo en la foto de una reconocida revista, la modelo dijo: “Nada lo hago si no lo siento, sería imposible que la abrace, si no tengo ganas de abrazar o de estar en un lugar si no tengo ganas”.

Pampita aclaró que siempre es sincera en sus actitudes y que nada lo hace por obligación ni falsedad.

“A mí me conocen bien, si yo estoy enojada, cruzada o algo no quiero hacerlo se me nota siempre en la cara y no soy negadora en ese sentido. Me han visto en todas las situaciones a lo largo de los años”, afirmó.

