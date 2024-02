Doble fecha AFTERLIFE en la Patagonia junto a los DJs Coeus y Øostil

La productora RAVE NEW WORLD, una de las más importantes de la Patagonia, presenta al DJ serbio COEUS (17 de febrero) y al argentino ØOSTIL (2 de marzo), en una producción que marca la llegada del prestigioso sello AFTERLIFE a la región. El primer evento será en formato SUNSET y tendrá apertura de puertas a las 18 hrs, mientras que el segundo será NOCTURNO a partir de las 23 hrs.

Los artistas se estarán presentando en el Castello di Marieta, ubicado en Fernández Oro, Río Negro en dos eventos que marcarán un importante hito internacional en la producción musical del Alto Valle. Las entradas están disponibles a través de la plataforma PASSLINE.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE COEUS

Coeus, oriundo de Serbia, no deja de crecer y trabaja por convertirse en uno de los mejores dj/productores de música electrónica de los Balcanes. Toca el piano desde joven, logrando que su música evolucione hacia un sonido profundo y melancólico lleno de estructuras melódicas expandidas. Con sus lanzamientos en Afterlife, consiguió llamar la atención. En poco tiempo, se ganó el apoyo de lo más selecto de la escena, con sus temas pinchados regularmente por nombres como Tale of Us, Adriatique, Oliver Koletzki y muchos más.

Aunque al principio su carrera se centró en la producción, Coeus se consagró rápidamente como DJ. Con sus sets que varían desde el Techno Melódico hasta un sonido más electrónico y disco, puedes estar seguro de que siempre te mantendrá en movimiento. Hasta hoy, ha tocado con nombres como Tale of Us, Solomun, Adriatique entre otros.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ØOSTIL

El DJ argentino, Antü Coimbra, encabeza este proyecto de techno melódico mientras proporciona una nueva plataforma para los talentos emergentes del techno latinoamericano. A menudo, cuando pensamos en música techno o house, nuestra mente se dirige hacia Europa o América del Norte. Nombres como Amelie Lens de Bélgica, Objekt (Tj Hertz) de Berlín representan a Europa, mientras que Richie Hawtin de Canadá y Carl Craig de Estados Unidos destacan en América del Norte. Es comprensible que Latinoamérica no se asocie tanto con este género musical. Sin embargo, Coimbra está cambiando esta percepción con su proyecto Øostil, que se convirtió en el principal exponente del techno en esta parte del continente.

Øostil surgió de la colaboración entre Coimbra y el mexicano Hugo Ibarra, después de conocerse en México y decidir unir fuerzas. Aunque Ibarra se separó del proyecto por motivos profesionales años después, Coimbra continúa liderando con éxito. Durante su colaboración, ambos DJs elevaron a Øostil a un nivel internacionalmente respetado al ser el primer proyecto de techno latino en unirse a Afterlife, iniciativa creada por el prestigioso dúo italiano Tales of Us.

EL DÚO ABITY INTEGRARÁ EL LINE UP DEL 17 DE FEBRERO

Productores y DJs de música electrónica de Buenos Aires, así como técnicos de sonido, se dedican a producir y mezclar sus propias canciones. En 2009, Abity lanzó su primer EP con cuatro canciones. Una de ellas, "KEEP", llegó al puesto número 16 en las ventas de Beatport, destacándose en el género de progressive house como uno de los mejores productores en la escena electrónica.

En 2010, firmaron con sellos discográficos reconocidos como ARMADA MUSIC y BAROQUE RECORDS, que cuentan con DJs y productores destacados como Armin Van Buuren, Markus Schulz y otros más.

Como DJ, Abity tocó en importantes clubes de Argentina, como PACHA y BIG ONE, deleitando a más de 4000 personas con su música.

EL DJ LOCAL ISKRI ESTARÁ A CARGO DEL OPENNING EL 17 DE FEBRERO

Juan Manuel Bustos “Iskri” es un artista nacido en la ciudad de Neuquén. Comenzó su relación con la música a muy temprana edad, aprendiendo a tocar una gran variedad de instrumentos. A los 12 años conoció la música electrónica, evento que lo llevaría a interesarse en la producción de la misma y crear sus primeros tracks.

Actualmente vive en Buenos Aires, donde armó su estudio profesional y un colectivo artístico llamado Baglietto Club Records. Con sus dispositivos Midi, creo un flujo propio de señal para poder realizar su Live Set, mezclando su música mientras agrega un toque de magia con diferentes instrumentos como sintetizadores, guitarras, etc.

Los productores de Rave New World, Franco Dellapittima y Araceli Pino, estuvieron presentes en el piso de "VERANÍSIMO" con la conducción de Huguex Cabrera por 24/7 Canal de Noticias. Mirá la entrevista completa: