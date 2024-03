Video: inesperado accidente en pleno show del Lollapalooza 2024

El trío británico de DJ's Above and Beyond sufrió anoche un inesperado accidente en pleno show de cierre de la segunda jornada del Lollapalooza 2024, que se realiza en el Hipódromo de San Isidro.

En el mejor momento de la noche, el entusiasmo de los DJ's parece no haber sido tenido en cuenta por quien armó la mesa, ya que los británicos comenzaron a saltar en el show y la estructura en la que estaban las cuatro bandejas y el mixer se cayó hacia adelante, cortando la música de prepo.

Porque en el cierre de ayer, se le cayó la consola a Above & Beyond por saltar en el escenario y se cortó toda la música. pic.twitter.com/A7TbI1G2Ip — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 17, 2024

Los equipos, que cuestan al menos 30 millones de pesos entre las cuatro bandejas y el mixer, cayeron junto con la mesa dejando atónito al público que disfrutaba del espectáculo. Los propios DJ's británicos también se quedaron unos segundos inmóviles y luego aplaudieron junto al público que los bancó en lo que fue un verdadero blooper.

Cierre de sábado: cayó la consola en @lollapaloozaar en Above & Beyond pic.twitter.com/fzD2ubLmFd — Gaia Schirru (@GaiaSchirru) March 17, 2024

Finalmente, y luego de unos minutos, el personal del equipo técnico del Lollapalooza reacomodó todos los equipos en su lugar (y que de milagro seguían funcionando) y el show continuó.

No obstante, en las redes sociales los usuarios no dejaron pasar el insólito momento que se transmitió por la plataforma de Flow, y terminaron "ayudando" al evento a tener más interacciones, ya que el tema se convirtió en tendencia en la trasnoche del sábado.

Se empezaba a picar y de repente....

Noooo loco q hiciste uD83EuDEE0uD83EuDD23#lollapalooza2024 #LollaAr #Lollapalooza Above & Beyond pic.twitter.com/9fzNVt0tHM — López uD83EuDD82 (@trastornadito) March 17, 2024

Así continuará hoy la tercera fecha del Lollapalooza Argentina 2024: