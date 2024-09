Osvaldo Laport es "Hombre Muerto"

El rodaje del filme "Hombre Muerto", que duró treinta días, se desarrolló en las locaciones más impresionantes de La Rioja, como Pampa de las Salinas; Amaná, una pintoresca comarca que limita con el Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; y Los Colorados, un pueblo rural dentro de la Reserva Natural Los Colorados.

Osvaldo Laport contó que aterrizó en la provincia un día antes del comienzo de la grabación.

“Previamente, me habían mandado una fotografía del ranchito donde vivía Almeida y yo lo había visto como muy limpio. Pero cuando fuimos a ver la locación, al final, esa pulcritud no existía más: el viento Zonda se encargó de darle la ambientación y el color que necesitaba. Incluso hasta a mi personaje. ¿Viste que nunca cambia de ropa? No te imaginás la mugre que tenía ese vestuario”, cuenta Osvaldo entre risas.

