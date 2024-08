Se estrenó "El Arreglo", un nuevo film del neuquino Néstor Berbel

En un bar céntrico de Neuquén, repleto de espectadores ansiosos por descubrir la última creación de Néstor Berbel, se realizó el esperado estreno de "El Arreglo", un cortometraje de ficción producido por Punta de Flecha. Allí, desde el primer segundo de proyección, las más de 60 personas presentes hicieron silencio sepulcral, mientras la pantalla cobraba vida con un rock vibrante que auguraba la acción. En los siguientes 10 minutos, el público fue testigo de un viaje por distintas emociones: suspenso, risas, tensión, picardía y adrenalina.

¿La trama? Fue delineada por Néstor (quien dirigió) junto con la periodista local Sole Bonet, quien escribió. Y, podemos decir que "El Arreglo" es apenas una pequeña y cautivante parte de una gran historia que, quizá, se vuelva serie. La sinopsis lo describe así: “Dos jóvenes que en un viejo galpón abandonado tienen un intenso encuentro con una mujer que les encomienda una misión a cambio de un bolso con un contenido valioso. Sin embargo, lo que parecía ser un simple acuerdo, rápidamente se convierte en una situación caótica, llevando a uno de los protagonistas a tomar una decisión desesperada e irreversible, que marca un giro oscuro e inesperado en la historia”. Y no decepciona.

Noticias Relacionadas Pumas y zorros: Historia animal en el desierto pre argentino

uD83CuDFA5EL CINE REGIONAL DICE "PRESENTE" CON EL FILM DEL NEUQUINO NÉSTOR BERBEL | Producido por Punta de Flecha. Con la participación especial de la periodista Hilda López y un singular elenco, se estrenó una ficción que tenés que ver.



uD83DuDD17 Conocé más acá??https://t.co/4LyucgrBbS pic.twitter.com/BEBObdtEwB — mejorinformado.com (@mejorinformado) August 30, 2024

“Fue una gran sorpresa y una gran alegría que Néstor me convocara. Venimos trabajando juntos desde el año pasado y este corto estaba dentro de los que tenía ganas de hacer para divertirnos. Hablamos bastante del guion, y con muchas referencias porque tenemos un bagaje similar en cuanto a películas que nos gustan, estilos, música, humor. Compartimos mucho, mucho el humor. Entonces eso hace el trabajo muy llevadero. Subirme a este proyecto fue genial”, explicó Sole Bonet, co-creadora del guion.

uD83CuDFA5EL CINE REGIONAL DICE "PRESENTE" CON EL FILM DEL NEUQUINO NÉSTOR BERBEL | Producido por Punta de Flecha. Con la participación especial de la periodista Hilda López y un singular elenco, se estrenó una ficción que tenés que ver.



uD83DuDD17 Conocé más acá??https://t.co/4LyucgrBbS pic.twitter.com/BEBObdtEwB — mejorinformado.com (@mejorinformado) August 30, 2024

Elencazo

Parte del encanto de este nuevo trabajo de Punta de Flecha radica en su gran elenco compuesto por reconocidas figuras del ámbito periodístico y audiovisual de Neuquén. El periodista Adrián Sayas protagoniza la acción enfundado en una sobria camisa blanca mientras conduce un enigmático auto. Lo acompaña en el set, el productor Pablo Pupato que, al contrario, resalta por su atuendo florido y relajado, atinado para meter algunos divertidos “gags” en las escenas.

Aunque ninguno de ellos es actor de profesión, ambos se animaron al desafío de actuar frente a la cámara. “Yo había hecho algo de actuación en la adolescencia, pero después lo dejé. Y Néstor me quemó la cabeza hasta que me animé. Él me dijo que este personaje estaba pensado para mi, Incluso, le puso a ´Adriano´. Y bueno, empecé a leerlo y a ensayar y me enganché. Creo que estos dos personajes tienen mucho para contar. Lo disfruté mucho y lo que más me gusta es todo el ambiente que se genera alrededor la actuación y el cine”, comentó Sayas.

Pablo Pupato y Adrián Sayas, en plena acción de "El Arreglo".

También formó parte del elenco la bailarina y actriz Roma Adrián, cuyo personaje tiene gran peso en el desenlace de la trama; y, como frutilla del postre, está la estupenda actuación de la reconocida y querida periodista, Hilda López que interpreta a un personaje intenso y oscuro pero que igual nos saca una sonrisa por su gran capacidad para putear.

“El Arreglo” se destaca por su elenco, por la gran puesta en escena, por el acierto en su locación y por el excelente trabajo de tomas y planos del director. En 10 minutos Berbel da una cátedra de cómo ser un buen cineasta en la Patagonia, con una pieza audiovisual impactante, que demuestra la capacidad narrativa y técnica de las producciones locales.

Hilda for ever

Hilda es periodista y gestora cultural. Trabaja en los medios regionales hace más de 40 años. Ha llevado adelante distintas publicaciones gráficas a nivel regional y nacional; e inolvidables transmisiones radiales dedicadas a la cultura. Siempre inmiscuida en la movida cultural local, esta vez se animó al desafío de salir a rodar.

Explica que fueron muchos días de ensayo, más otros tantos de rodaje. También, de ir hasta la locación que, según su personaje, “es un lugar de mierrrrda”, dice entre risas. Toda una aventura que implicó ponerle el cuerpo a un proyecto divertido, a la vez que exigente. Pero, fue la dirección de Néstor, tal como comentó, lo que sacó lo mejor de ella. “Lo pasé muy bien durante el rodaje porque hubo disciplina de trabajo y me encanta que me dirijan. Encontré un director que me decía, ahora no, ahora andá, ahora vení, ahora ponete acá. Y así tiene buenos resultados. La pasé muy bien” comentó a Mejor Informado, entre saludos y felicitaciones, luego de la proyección de “El Arreglo”.

Y ante la pregunta de ¿por qué lo hizo? Sentenció: “Lo hago porque me gusta, porque estoy convencida, porque también es un desafío laboral y también para acompañar a Néstor porque él es un enorme talento”.

"El Arreglo" contó con la actuación especial de la reconocida periodista Hilda López.

Un señor director

Néstor Berbel, el alma detrás de "El Arreglo", es un gran cineasta local que disfruta de cada etapa del proceso cinematográfico. “Me gusta todo el proceso de hacer cine, pero el rodaje y la postproducción son los dos momentos que más me gustan. Me encanta prepararlo todo, buscar referencias, ver cómo voy a hacer los planos, cómo lo voy a llevar a cabo. Y después, el laburo de postproducción en el que veo lo que tenía en la cabeza y lo que filmé para el armado final”, detalló.

También destacó la importancia del trabajo en equipo, señalando que el éxito del film se debe en gran parte al compromiso y talento de todos los involucrados. Porque no lo hizo solo. Contó con el trabajo de Paola Burgos en la asistencia de dirección; Diego Aguirre fue responsable de la dirección de fotografía y la música original fue compuesta y producida por Rodrigo Borges.

De esta forma, el estreno de "El Arreglo" muestra el talento de los artistas y técnicos locales y pone en valor las producciones neuquinas. Y la productora Punta de Flecha añade otra joya a su ya impresionante repertorio, subrayando el crecimiento y la evolución del cine regional

Podés ver El Arreglo aquí.

Néstor junto a Paola Burgos, en plena escena con Roma. Foto: backstage Punta de Flecha.

¿Qué sigue?

Durante el estreno, los rumores sobre una posible serie basada en "El Arreglo" comenzaron a circular. Al respecto Berbel dejó entrever que este cortometraje podría ser solo el comienzo de una secuencia más grande. “Esto es como un prólogo de algo que va a pasar o el final de algo de lo que estuvo pasando antes”, anticipó.

Además, el director adelantó que está trabajando en otros proyectos que tiene “en carpeta” pero que son de otro género, con leitmotiv motive. Uno de ellos se llama “El norte del sur”, y está basado en las poesías de su abuelo, el legendario cantautor neuquino Marcelo Berbel.