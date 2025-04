Wanda Nara reveló que podría volver a estar en pareja con Mauro Icardi

Wanda Nara otra vez está en boca de todos. Es que, fiel a su estilo, no deja de sorprender a los chimenteros, ya sea con el material que filtra a través de sus redes sociales, o bien de sus polémicas declaraciones. Justamente, en esta oportunidad ocurrió lo segundo, cuando la mediática dejó entrever que no le cierra la puerta a una segunda oportunidad con Mauro Icardi.

Recientemente separada de L-Gante, y pese a que ya fui vinculada a un futbolista mexicano (más precisamente a Daniel Guzmán Jr., quien confesó en Instagram que ama al a blonda), la mayor de las Nara le brindó un móvil a LAM y allí hizo mención que quería pasar un "buen tiempo soltera", y concentrarse en su familia y trabajo.

Sin embargo, ante la consulta sobre si volvería a darle una oportunidad al amor a Mauro Icardi, la empresaria sorprendió al movilero y a todo el estudio.

"Volver con Mauro es una puerta cerrada, ¿no?"; lanzó el cronista, a lo que Wanda lanzó en primera instancia: "Sí, sí". "Decís ‘no vuelvo nunca más’", insistió el "angelito", y allí fue cuando la mediática dejó a todos con la boca abierta: "No nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca".

Sin embargo, luego continuó: "A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país".

Esto generó que algunos usuarios de las redes sociales la tildaran de "tóxica", teniendo en cuenta las denuncias de violencia de género contra el futbolista, y el gran escándalo mediático por la tenencia de sus hijas que se produjo en el último tiempo. "Es CÍNICA, NEFASTA! Sólo quiere la plata de Icardi"; "Ayer en #Lam, Wanda muy suelta de cuerpo, confesó que le manda mensajes a Icardi. PERDONNNN, Y LA PERIMETRAL, que ella misma solicitó? QUE IMPUNE SE SIENTE LA SEÑORA ADULTERA. Y LA JUSTICIA?" y "Las palabras tóxica y desequilibrada mental le quedan cortas ya", fueron algunos de los comentarios que circular en X.