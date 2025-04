Cómo es la vida de Mónica Cahen D’Anvers a sus 90 años y luego de la muerte de César Mascetti

En noviembre del año pasado, Mónica Cahen D’Anvers cumplió 90 años, y teniendo en cuenta el éxito que ganó en televisión, aún está grabada en la memoria del público. Tanto es así, que muchos intentan saber qué es de su vida. Fue así como Sandra Mihanovich, su hija, contó cómo pasa sus días su madre.

La periodista se retiró de la televisión hace más de 20 años, en donde hizo dupla con su gran amor, César Mascetti. Sin embargo, hace poco más de dos años que perdió a su compañero, ya que falleció en 2022. Desde entonces, se sabe poco de su vida.

Ante esto, Sandra Mihanovich contó cómo pasa sus días Mónica Cahen D’Anvers, sobre todo luego de la muerte de César Mascetti: “Mamá está con un estado que es de ‘es lo que hay, es lo que pasa’. Está mucho más sola y la acompañamos mucho más”.

“De repente, yo en la pandemia tenía mucho miedo de no verla nunca más a mamá porque a César le agarró una paranoia tremenda y estaban muy encerrados en San Pedro”, comentó sobre uno de los momentos más duros que vivió por la distancia.

“Durante casi dos años no la vi a mamá, literalmente no la vi. Él estaba muy asustado, muy paranoico. De repente ya no está César y ahora la tengo a mi mamá toda para mí. Y para Vane, Sol, Sebastián. En definitiva, la tenemos mucho”, contó la hija de Mónica Cahen D’Anvers sobre cómo se organizan para cuidarla.

“La vamos a visitar un montón. Marita y yo vamos y nos quedamos un fin de semana, tenemos nuestro cuarto en su casa de San Pedro, miramos series, vamos al cine, salimos a comer y hacemos todo eso. También por otro lado ella viene a casa, tiene su cuarto. Compartimos un montón y es un placer. Es muy lindo tenerla”, confesó con alegría.

En lo que respecta a su carrera, expuso que si bien está retirada aúnse las rebusca para ejercer su vocación de comunicadora, ya que ganó relevancia en las redes sociales: “Le dicen por ejemplo de grabar un videíto para la primavera y la tipa es tremenda. La parás al lado de las rosas, ponés el teléfono y arranca. Dice todo lo que hay que decir, lo dice bien, inteligentemente, con la pausa, con naturalidad y veracidad. Es tremenda”.