Cuál fue la exigencia que Mirtha Legrand le hizo a León XIV, el nuevo Papa

Uno de los eventos mundiales más esperados se dio en los últimos días, cuando el cónclave eligió un nuevo Papa y presentó a León XIV. Ante la magnitud del evento, Mirtha Legrand decidió hacer énfasis en su programa de esta elección y expresó qué es lo que deberá hacer Robert Prevost para ganarse su aprobación.

A lo largo de su vida, teniendo en cuenta que nació en 1927, Mirha Legrand vio la asunción de 11 papas: Pío XII (1939–1958), Juan XXIII (1958–1963), Pablo VI (1963–1978), Juan Pablo I (1978), Juan Pablo II (1978–2005), Benedicto XVI (2005–2013), Francisco (2013–2025) y León XIV (2025–presente).

El hecho de haber pasado por este proceso en reiteradas ocasiones, es lo que genera que la Chiqui sea consciente de la importancia que tiene un Papa para el mundo. Esto la llevó a opinar sobre León XIV, destacar su importancia y resaltar qué es lo que cree que debe hacer en su asunción como representante de Dios en la Tierra.

“El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”, expresó Mirtha Legrand para hacer énfasis en la necesidad de que siga los pasos de Francisco.

En este sentido, marcó que siguiendo los pasos de su antecesor se ganará el afecto de la gente, sobre todo por el hecho de mostrarse terrenal. Con sus palabras, la conductora dejó en claro que siempre estuvo en sintonía con lo que Jorge Bergoglio pregonó, por lo que le exige al nuevo Papa mantenerse en esa línea.

Fue por eso que, en estos primeros días como Papa, destacó a León XIV: “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”.

Por lo pronto, al ser un evento que quedó bajo los ojos del mundo, la Chiqui dejó en claro que seguirá de cerca los pasos del sumo pontífice y que seguramente volverá a hablar sobre él si así lo considera correspondiente.