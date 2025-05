Julieta Poggio tuvo un insólito error ortográfico y la destrozaron: “Abran las escuelas”

Julieta Poggio volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por su trabajo en teatro ni por sus looks en redes sociales. La ex Gran Hermano 2022 protagonizó un insólito error ortográfico en uno de sus videos de Instagram, y los comentarios negativos no tardaron en llegar. Lejos de pasar desapercibida, la influencer fue duramente cuestionada por sus seguidores, quienes no le perdonaron el desliz.

Todo ocurrió cuando Julieta Poggio compartió un reel recomendando distintos tops para usar en diversas situaciones. En el video, donde se la ve luciendo una pollera de jean y un top verde con la palabra “Jamaica”, aparece en pantalla la frase: “Tres tops, tres ocaciones”. El error en la palabra “ocasiones”, escrita con “c”, fue suficiente para encender las críticas.

Usuarios de las redes no dejaron pasar el detalle y se lanzaron en masa con correcciones, burlas y comentarios lapidarios. “Ocaciones, con C. Abran las escuelas”, escribió una seguidora con ironía. Otros fueron más tajantes: “No la soporto”, “Juli, te banco, pero así no se puede”, “Se escribe con S, por favor”. La publicación se llenó de mensajes que oscilaban entre el humor, la decepción y la indignación.

Además del error ortográfico, Julieta Poggio también cometió un fallo al momento de etiquetar a la marca de ropa que la vestía, lo que sumó leña al fuego. A pesar de la ola de comentarios negativos, la joven decidió no borrar el video y mantenerlo visible en su perfil, mostrando una actitud despreocupada frente a la controversia.

Lejos de verse afectada por las críticas, Julieta Poggio continuó con su actividad habitual en redes, compartiendo contenido y mostrándose feliz por el presente que atraviesa. Su postura frente al escándalo fue clara: seguir adelante sin darle demasiada importancia a los errores, confiando en el cariño de su público más fiel.

A pesar del traspié, Julieta Poggio atraviesa un gran momento profesional y personal. Tras su paso por el reality, logró consolidarse como influencer, actriz y bailarina. Incluso, recientemente anunció que se convirtió en propietaria de su primer departamento, una meta que celebró con emoción en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, compartió una foto firmando los papeles junto a su madre, y expresó: “Después de dos años de trabajo intenso, puedo decir que tengo mi primer departamento”. La publicación generó una ola de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

El inmueble que adquirió está en un moderno complejo con múltiples comodidades y buena conexión con el centro porteño. En su canal de difusión, Julieta Poggio agradeció a quienes la apoyaron y remarcó el esfuerzo que implicó alcanzar ese sueño. A sus 23 años, la ex Gran Hermano demuestra que, más allá de un error de ortografía, su presente está marcado por logros personales y crecimiento sostenido.