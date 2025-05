Lady Gaga desata el delirio en Río, el show más multitudinario de su carrera

El reloj marca las 21:15 en la playa de Copacabana y una multitud vibrante estalla en un rugido de emoción: Lady Gaga acaba de aparecer en escena, iniciando lo que ya se perfila como una noche histórica para la música pop. La artista estadounidense se presenta en vivo frente a más de 1,6 millones de personas en un espectáculo gratuito que paraliza Río de Janeiro y acapara la atención global.

La ciudad se ha transformado en un escenario de celebración descomunal con el regreso de una de las artistas más icónicas del siglo XXI. El megaconcierto —parte del ciclo cultural “Todo Mundo no Rio”, promovido por la alcaldía carioca— combina cultura, turismo e industria del entretenimiento, y marca un antes y un después en la historia de los shows al aire libre en América Latina.

Un regreso esperado durante más de una década

Lady Gaga aterrizó en Brasil el martes 29 de abril en un avión privado Boeing 737 MAX 9, escoltada por un equipo técnico de 250 personas y un dispositivo de seguridad digno de una estrella de talla global. Dos aeronaves adicionales llegaron con toneladas de escenografía, estructuras de sonido, iluminación y vestuario, anticipando un show de altísima complejidad técnica.

Desde entonces, el lujoso Copacabana Palace se convirtió en el epicentro de la ansiedad fanática. Los “little monsters”, como se autodenominan sus seguidores, montaron una vigilia permanente en las afueras del hotel esperando ver a su ídola aunque sea por una ventana. Algunos acamparon durante días para asegurarse una buena ubicación en la arena. La devoción llegó al punto de que miles de fans corearon canciones durante los ensayos del viernes por la noche, como si ya estuvieran viviendo el show real.

Una producción al nivel de un Mundial

Con un despliegue digno de un evento deportivo internacional, el escenario ocupa más de 28.000 metros cuadrados. Dieciséis torres de sonido y pantallas de alta definición transforman la playa en un coloso audiovisual. Hay más de 5.000 efectivos de seguridad desplegados y un operativo sanitario inédito para garantizar la asistencia de la multitud.

El show, titulado “Mayhem on the Beach”, incluye temas icónicos como Poker Face, Shallow, Born This Way y Rain on Me, combinados con coreografías, cambios de vestuario y una estética visual que Gaga ya había estrenado este año en el festival Coachella. Sin embargo, en Río, el despliegue adquiere una dimensión nueva: frente al Atlántico, bajo la luna tropical y con un océano de personas danzando al unísono.

Emoción, lágrimas y poder simbólico

"Para mí, Gaga fue como una salvación. Me enseñó que ser diferente es un valor y no un problema", cuenta entre lágrimas Matheus Silvestroni, un joven que viajó desde São Paulo. Como él, llegaron fanáticos desde distintos puntos del país y de América del Sur.

La artista, visiblemente emocionada, agradeció al público brasileño por la espera: “Pasaron años desde que soñé con estar aquí. Esta noche es para todos ustedes, que nunca dejaron de creer en mí, ni en ustedes mismos”.

La última vez que Gaga pisó suelo brasileño fue en 2012. Una gira posterior en 2017 fue cancelada por razones de salud. “Tuve que ausentarme en el peor momento. Hoy me siento fuerte, sana y con más ganas que nunca de compartir este momento con ustedes”, dijo desde el escenario, provocando una ovación que se oyó hasta los morros.

Un impacto económico y cultural millonario

Según estimaciones del sector turístico, el evento podría generar un impacto económico superior a los 100 millones de dólares para Río de Janeiro. Las aerolíneas reportaron aumentos del 25% en vuelos hacia la ciudad, mientras que la ocupación hotelera superó el 90%. Restaurantes, bares y vendedores ambulantes también reportaron ingresos récord durante el fin de semana.

Más allá de las cifras, lo que queda claro es que la presencia de Lady Gaga en Brasil trasciende lo musical. Es un fenómeno cultural, un acto de amor entre una diva y su público, una reafirmación de que el arte puede emocionar, unir y empoderar.

Una noche que ya es historia

Mientras los fuegos artificiales estallan sobre el mar y Gaga canta Edge of Glory vestida con una capa de lentejuelas doradas, miles de celulares iluminan la arena. El eco de su voz, mezclado con la euforia de la multitud, cierra una jornada que será recordada por generaciones.

Copacabana ha sido testigo de grandes conciertos, desde los Rolling Stones hasta Rod Stewart, pero esta noche tiene nombre propio: Lady Gaga.

El dia que lady gaga cantó en Argentina en el año 2012

¿Vendrá Lady Gaga a la Argentina?

La respuesta parece ser un rotundo sí. Según lo confirmado por la productora Live Nation y replicado por medios internacionales como People e Infobae, Lady Gaga llevará su nueva gira mundial, The Mayhem Ball, a varias ciudades de América Latina, entre ellas Buenos Aires.

Aunque aún no se ha publicado el cronograma latinoamericano completo en sus canales oficiales, trascendió que la estrella del pop actuará el 7 de mayo de 2025 en el Estadio Monumental, lo que marcaría su regreso al país tras más de una década. Este show será parte de una serie de presentaciones que también incluirán a Santiago de Chile y Ciudad de México.

La gira formal, que comenzará el 16 de julio en Las Vegas y recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa hasta noviembre, tiene un total de 23 fechas confirmadas, con paradas destacadas en Nueva York, Miami, Toronto, Londres, Milán, París, Berlín y Estocolmo. En palabras de Gaga: “Busqué un enfoque más teatral e íntimo, incluso en estadios, para crear algo realmente vivo, casi como una obra de arte que se respira”.

Las entradas para el concierto en Buenos Aires saldrán a la venta próximamente a través de los canales oficiales, con preventa exclusiva para fans registrados y promociones bancarias.

Argentina, prepárate: la revolución Gaga está por llegar.