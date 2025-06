Sabrina Rojas expuso cómo está ahora su tensa relación con Luciano Castro y Griselda Siciliani

De un tiempo a esta parte, Sabrina Rojas pareciera haber abandonado su pelea con Griselda Siciliani. En algún momento la conductora estuvo decidida a hacer la vida imposible a la actual de su ex. Sin embargo, con el paso del tiempo, eligió bajar la intensidad. Ahora, contó cómo se lleva con Luciano Castro luego de las distintas disputas públicas.

El hecho de que Luciano Castro y Sabrina Rojas compartan a sus hijos es lo que los hace tener un vínculo, incluso luego de su separación. En este contexto, la conductora tuvo sus cruces con algunas de sus ex. Sin embargo, con ninguna llegó a niveles de tensión tan altos como lo hizo con Griselda Siciliani.

Todo comenzó cuando la conductora ventiló que su odio para con la actriz venía desde el nacimiento de uno de sus hijos, ya que a poco de parir se topó con mensajes de ella al actor en un tono seductor. Desde ese momento no la puede ni ver, por lo que enterarse de este romance la afectó al principio.

Sin embargo, con el paso del tiempo y al ver que sus hijos se llevan bien con ella mermó la intensidad de la pelea e incluso desistió de esta: “Pero decís: Al final, sabía que esto iba a ser así. Evidentemente, tuvieron una historia y les quedó ese pendiente. Claramente ha sido una historia de amor que, por distintas cosas de la vida, no se han encontrado y se terminaron encontrando”.

“En otro momento, era ‘ni me la traigan’. Y hoy no tengo problemas. Mis hijos la adoran. Mis hijos la adoran, adoran a su hija, Margarita (12), que es una genia por todo lo que me cuenta Espe. Ella también me habla muy bien de ella. Se ponen muy contentos cuando van a su casa”, confesó Sabrina Rojas.

Pero para reafirmar que todo marcha bien con su ex pareja y su nueva novia, respondió en sus redes sociales. Se debe a que abrió la caja de preguntas en Instagram y allí le consultaron por cómo se llevan.

“Cómo es tu relación, hoy en día con, con el padre de tus hijos y con su pareja?”, lanzaron en las preguntas. Lejos de esquivarla, ella respondió sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Bien, estamos en paz".