"Cuti" Romero en los planes de Simeone para reforzar la defensa del Atlético

En su última conferencia de prensa, el entrenador argentino del Atlético Madrid, Diego Simeone, dejó en claro el interés que tiene de poder contratar al defensor del Tottenham Cristian "Cuti" Romero para reforzar la defensa del Colchonero.

Tras un debut con derrota por 4 a 0 frente a PSG en el Mundial de Clubes 2025, al ser consultado sobre el defensor como posible refuerzo, el entrenador argentino dijo: “Es gran jugador”.

"El Cholo" ya piensa en la próxima temporada como técnico del Atlético de Madrid y buscará reforzar la defensa que demostró varias falencias en su primer partido por el Mundial de Clubes. Para eso buscará contratar los servicios del central argentino que actualmente juega en el fútbol inglés.

Romero tiene una cláusula de 50 millones de euros. Pero según especialistas en transferencias no descartan que la operación, si se llega a dar, sea mayor ya que el defensor cordobés de 27 años se encuentra en plenitud siendo titular y capitán del conjunto inglés.

Con la aprobación del técnico, el Atlético buscará negociar con los directivos de los Spurs y poder contratar al defensor como refuerzo y poder afrontar la próxima temporada de la mejor manera, ya que la etapa pasada no fue la esperada para el club español.

Cuti tiene contrato con Tottenham hasta el 2027, pero debido al cambio de entrenador y al no tener buenos resultados en los últimos tiempos, el jugador argentino no ve con malos ojos cambiar de club. También teniendo en cuenta que los Colchoneros jugarán la próxima Champions y los Spurs no.