Sabrina Rojas confesó qué tuvo que hacer para ganar su primer gran sueldo y en qué lo gastó

Sabrina Rojas es la conductora de Pasó en América, programa en el que no sólo se repasa la programación, sino que también se anima a ventilar algunas situaciones de su vida privada. En este caso, reveló una anécdota sobre su primer sueldo, por lo que contó qué la hizo ganar una importante suma de dinero y en qué gastó su dinero.

Si bien existe esa fantasía de que todas las personas que trabajan en la televisión tienen una importante suma de dinero, lo cierto es que en mucho casos debieron transitar por distintos lugares para alcanzar el nivel de vida que tienen en la actualidad. En este contexto, Sabrina Rojas expuso cómo fue en su caso.

Se debe a que la conductora confesó cómo fue que hizo para ganar por primera vez una importante cantidad de dinero: “Mi primer sueldo importante fue con una publicidad que hice para un desodorante, después tuve suelditos porque trabajé de vendedora, promotora, todo”.

Tras contar su historia, Sabrina Rojas se animó a ventilar qué fue lo que hizo al cobrar esa importante suma de dinero, ya que al tener la plata en mano no dudó en cumplir uno de sus grandes objetivos: “Y con eso me hice las lolas, me alcanzaba justo”.

“Una vez que salí de ahí me fui a Avenida Cabildo a comprarme strapless, porque ya estaban sostenidas y me iba al boliche feliz. Me los quería cambiar toda la noche, la felicidad que tenía”, confesó la conductora sobre cómo esto la llevó a la alegría por haberse hecho el retoque estético.

Sin embargo, ahora que lo ve de lejos, reconoce que la decisión que tomó no fue de las mejores y se lo adjudicó a la juventud por no saber decidir de la mejor manera: “Qué estupidez, ¿cómo una boludez nos pone seguras? Para mí era un lujo porque yo pagaba el alquiler. Dije: ‘A ver, qué hago con esta plata’”.

Por su parte, Natalie Weber confesó haber pasado por una situación similar: “¿No te pasaba que cuando te operaste no querías usar corpiño para que se te noten los pezones? Como antes yo me ponía relleno, cuando me operé quería mostrar que eran de verdad”.