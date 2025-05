María Becerra reveló qué actividad inició para superar la tristeza luego de su embarazo ectópico

Después de varios días de silencio en redes sociales, María Becerra decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores cómo está transitando uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante, que fue internada de urgencia hace unas semanas por un embarazo ectópico, encontró en el arte una vía para canalizar el dolor y enfocarse en su proceso de sanación emocional.

A través de un posteo conmovedor, María Becerra mostró una pintura hecha por ella misma, acompañada de un mensaje cargado de sinceridad. “Estos días he estado pintando muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos. Hoy hice este cuadrito inspirado en ‘Ramen para dos’, una canción más que especial de la mano de Paulo Londra y XROSS”, escribió. Esa canción, además, marca su esperado regreso a la música tras el episodio que la obligó a suspender varios compromisos.

La artista explicó que el lanzamiento de este tema, inicialmente previsto para el 30 de abril, tuvo que ser postergado hasta el 8 de mayo debido a su hospitalización. Sin embargo, lejos de desanimarse, María Becerra encontró en la creatividad un refugio. “Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece”, confesó, dejando en claro que su pasión por la música sigue intacta, aunque ahora comparte espacio con otras formas de expresión artística.

Uno de los anuncios que más sorprendió a sus fans fue la creación de una nueva cuenta de Instagram llamada @aca_me_expreso_diferente. Allí, María Becerra planea mostrar sus facetas artísticas más allá del canto. En la descripción, detalló que además de pintar, le gusta hacer cerámica, tejer, bordar y explorar múltiples maneras de conectarse con su interior. Sin dudas, este nuevo espacio se convirtió en una herramienta fundamental para acompañar su recuperación emocional.

El cuadro de salud que atravesó no fue menor. Según se supo, María Becerra sufrió una hemorragia interna producto de un segundo embarazo ectópico, lo que obligó a su equipo médico a intervenirla de urgencia en la Clínica Zabala, en el barrio de Colegiales. Permaneció varios días internada en terapia intensiva, rodeada del cuidado de los profesionales y del apoyo incondicional de su pareja, el también cantante J Rei.

Al recibir el alta, María Becerra no tardó en expresar su gratitud hacia él. “Volviendo a casa con el amor de mi vida. No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”, escribió en un mensaje cargado de amor y agradecimiento. También agregó: “Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor. Gracias, mi Dios, que me diste una segunda oportunidad de vida”.

En ese contexto, tanto ella como J Rei decidieron suspender sus presentaciones en vivo por tiempo indefinido. El objetivo principal ahora es el descanso, la recuperación física y, sobre todo, el equilibrio emocional necesario para enfrentar todo lo vivido. María Becerra comunicó que cualquier información oficial se difundirá únicamente a través de su equipo, ya que por el momento prefiere enfocarse en descansar y recomponerse junto a sus seres queridos.

En una publicación reciente, la cantante agradeció el aluvión de mensajes que recibió de parte de sus fanáticos y colegas. “Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía. Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza. Abrazarme a Juli, sanar. Ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas. Sentir el amor de mis seres queridos, ver plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol. Gracias Dios”, expresó.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios cargados de cariño y apoyo. Sus seguidores celebraron su valentía al compartir un momento tan íntimo, y muchos destacaron lo feliz que los hace verla sonreír nuevamente. “Qué lindo verte feliz, sonriendo como siempre, con esa sonrisa tan linda, haciendo lo que te gusta y disfrutando de cada momento lleno de amor y felicidad”, escribió una fan. Otra agregó: “Lo feliz que nos haces verte bien, de a poco, no tiene nombre”.

Hoy, María Becerra se muestra decidida a transitar su sanación desde el amor, el arte y el apoyo de sus seres queridos. Con cada pincelada, cada canción y cada abrazo, demuestra que incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en luz cuando uno elige rodearse de aquello que le da paz.