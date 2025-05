Se destapó quién sería el padre biológico de L-Gante y qué le exigió: “Necesita un…”

L-Gante viene transitando días cargados de emociones, los cuales comenzaron con la noticia sobre sus problemas de salud, seguidos por su separación de Wanda Nara y ahora con una fuerte novedad. Según se filtró, apareció quien sería su padre biológico, por lo que reveló que tiene interés en formar un lazo con su hijo y le lanzó una exigencia para comenzar con el vínculo.

Desde Mitre Live, Juan Etchegoyen confesó tener información exclusiva sobre Miguel Ángel Prosi, ya que él mismo le confirmó que no es el padre de L-Gante. “Hace unos días, Miguel Ángel Prosi, hasta acá quién parecía ser el padre biológico de Elián Valenzuela más conocido como L-Gante, confesó no serlo y empecé una investigación que me derivó a lo que te voy a contar ahora”, expuso el periodista.

En este contexto, logró dar con quien sería el verdadero padre: “Una vez que yo conversé en este programa con Miguel y todo se viralizó, recibí un mensaje en mis redes sociales de quién podría ser el verdadero padre del intérprete”.

“Se llama Mario López, es un hombre de 58 años que vive en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Hablé 29 minutos por teléfono con Mario que lo que le pide a Elián, mediante este programa es que se haga un ADN”, reveló sobre la única exigencia que tiene quien sería el padre biológico de L-Gante para poder iniciar un vínculo.

En lo que respecta a la charla que tuvo con Mario López, el periodista contó cómo fue el romance con la madre de L-Gante: “Mario me contó que tuvo hace 26 años un encuentro íntimo con la mamá de Elián, con Claudia Valenzuela, y que cuando L-Gante cayó preso ahí empezó a dudar con el tema paternidad biológica”.

“Mario me dice que las fechas coinciden perfecto y que él quiere y necesita saber si es el papá. También me dijo que Claudia nunca le contó que estaba embarazada en su momento y que está desilusionado con ella”, expresó sobre el deseo latente de llegar a la verdad.

Por lo pronto, la pelota la tiene L-Gante, ya que deberá decidir qué hacer con la posibilidad de conocer finalmente a su padre biológico: “A mí me da la sensación que L-Gante accederá porque también debe necesitar saber esto. Mario sospecha que es el verdadero padre, pero no me lo puede confirmar porque necesita un ADN”.