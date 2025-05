L-Gante confundido: Wanda reapareció en su vida y lo contó en la televisión

En medio de un presente más que complejo por sus problemas de salud, Elián “L-Gante” Valenzuela reapareció en la televisión y además de hablar de su diagnóstico (por el cual suspendió algunos de sus shows), le hizo frente a las especulaciones sobre su romance con Wanda Nara, y reveló uno de los últimos movimientos de la empresaria.

L-Gante fue uno de los invitados en "La Noche de Juana", y tras hacer mención a la insuficiencia cardíaca y renal, la conductora le preguntó si aún seguía en pareja, y en ese momento quedó en claro que el artista pasa un momento de mucha confusión.

“¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? ¿Qué nombre le podemos poner a ese vínculo?”, indagó la presentadora; a lo que el cantante confió que sigue enamorado de la mediática: “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido”.

“La semana pasada se me acusó de todo. La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado y también, a la misma vez, habían generado varias noticias de que me dejó por esto, o por lo otro, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones”, explicó L-Gante, haciendo mención a la versión que dio a conocer Wanda, sobre que ella había definido separarse.

Acto seguido, dio a conocer el nuevo movimiento que llevó adelante la mediática, lo cual le generó muchísima confusión, por lo cual le dejó una puerta abierta a la reconciliación. “Y antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice ‘mirá que vino Wanda’. Y nada, todavía nos debemos una charla. Así que no sé en qué estamos”, cerró.