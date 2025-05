Melody Luz ventiló la peor traición de Alex Caniggia que la obligó a separarse: “Encontré…”

A la hora de anunciar el fin de su relación amorosa, Melody Luz y Alex Caniggia intentaron ser prudentes y no quisieron ventilar situaciones de su vida privada, sobre todo para mantener la calma debido a que tienen una hija en común. Sin embargo, en las últimas horas estalló y ventiló por qué se separó.

"Tenían una crisis. Quieren cosas diferentes para su vida. Álex es muy polémico, es una parte que a Melody le empezó a molestar. Eso hizo que haya fricción en la pareja y tomaron la mejor solución por la beba: separase”, comentó Pepe Ochoa al confirmar la separación de Alex Caniggia y Melody Luz.

Ante esto, hubo buena onda entre ellos en un principio, ya que incluso el conductor la elogió: “Les quiero comentar algo muy importante de mi vida, que Melody y yo ya no salimos más. Se acabó el amor y cada uno optó por tomar diferentes vías en la vida. Lo que les puedo decir es que es una excelente madre, es la verdad, y siempre seremos familia, porque tenemos lo más lindo y hermoso del mundo, nuestra hija Venezia Caniggia”.

Pero eso no fue todo, ya que cuando se comenzó a rumorear que Melody Luz estaba con Santiago del Azar, Alex Caniggia expresó que no saldría a generar una polémica de este hecho: "Si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca, hasta que sea el último día de mi vida. Soy un caballero, saludos”.

Sin embargo, los comenzaron a apuntar contra la bailarina fueron los seguidores de ambos, ya que comenzó a recibir críticas producto de haber comenzado un romance a los pocos días de terminar su relación amorosa. En este contexto, los comentarios habrían sido tan picantes que no se aguantó y salió a responder.

Con notable ironía, Melody Luz ventiló qué le hizo Alex Caniggia para separarse y casi de forma inmediata decidió comenzar con un nuevo romance para borrarlo de su vida: "Es re lindo tener a tu bebé en brazos recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. ME CANSÉ. HOY voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz”.