Por qué Mauro Icardi tiene problemas económicos desde que está con la China Suárez

Desde que Mauro Icardi se encuentra en pareja con la China Suárez, se lo pudo ver ostentando la enorme fortuna que tiene en sus arcas. Sin embargo, tanto desparramo le había traído problemas económicos. Ante esto, se supo por qué su actual pareja jugaría un papel fundamental en la pérdida de su fortuna.

La polémica se destapó en LAM, en donde analizaron los últimos movimientos del futbolista, quien viene de varios viajes e incluso de comprar propiedades en distintos sitios. Ante esta situación, Yanina Latorre contó que le llegó de buena fuente un dato respecto a la cantidad de dinero que comenzó a perder.

“Este pibe, con la que está gastando…A mi Wanda me dijo que está gastando de más y que no le va a quedar tanta. No tiene más el efectivo de lo que facturó”, expresó Yanina Latorre sobre lo que le contó la ex de Mauro Icardi.

Sucede que, desde que se puso en pareja con la China Suárez, Mauro Icardi no se quiso guardar el dinero, por lo que se compró “La casa de los sueños” y también realizó varios viajes por el mundo junto a su nuevo amor. En este contexto, estos gastos de imprevisto habrían impactado en su economía.

Para colmo, Laura Ubfal reveló que durante su viaje a Miami estuvieron viendo propiedades y que incluso tienen pensado instalarse allí en 2027. Al futbolista no le quedan muchos años de contrato en Turquía, por lo que su idea es partir al fútbol estadounidense para quedarse a vivir en una de sus ciudades favoritas.

En este contexto, ante el desparramo de dinero que consideraron en LAM que está haciendo, Yanina Latorre destacó que es dinero que no recuperará, ya que las propiedades que tenía antes las repartirá con su ex: “Compró mucho y todas esas propiedades se las dejó a Wanda. Toda esa plata no la tiene y no la va a recuperar”.

Pero, de cara a esta decisión de irse a vivir a Miami, Laura Ubfal recordó que aún debe resolver sus problemas legales, los cuales le terminarán pesando aún más que los económicos: “De todas maneras, la intención de Rosenfeld, creo, no sé qué hará Payarola, es no dejarlos salir del país”.