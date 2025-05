En las últimas horas, Marley quedó envuelto en una nueva polémica, luego de haber contado detalles del nacimiento de su segunda hija, Milenka, quien también llegó al mundo a través de una subrogación de vientre, tal como ocurrió con su hijo mayor, Mirko.

Es que el conductor detalló que el parto no fue sencillo, y que incluso se opuso a un método para ayudar a la madre subrogante, pero él, en primera instancia, se negó, ya que quería un "nacimiento natural", poniendo en riesgo la vida de la mujer.

"Dilatación de 7, ya nace y ahí empezamos horas y horas, 'pujá, pujá' y así estuvimos hasta que en un momento viene el médico y dice 'hay mucho sangrado'", contó Marley con su hijita en brazos, en una entrevista con Caras.

Fue ahí que el médico norteamericano le contó que existe un nuevo método que es como una especie de aspiradora para poder succionar y acelerar el momento, y acto seguido, le consultó si quería utilizarlo en ese momento, pero Marley insistió en que su hija nazca de manera natural. “El médico me dijo que había mucho sangrado, que era un riesgo. Pero yo insistí en que sea natural”, expresó.

"No está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado", le respondió el médico y le propuso un descanso de una hora y media para ver cómo continuaba la mujer y evaluar si era posible el parto de manera natural.

Marley reveló que puso en riesgo la vida de la madre subrogante de Milenka

Tras la espera, la mujer siguió con el sangrado, y ante esta situación, finalmente utilizaron esa "aspiradora" para ayudarla. "Es un aparato de doctor, no es una aspiradora de piso", aclaró entre risas. "Ahí fue que nació, pero nació dormida", explicó Marley.

La mujer que le dio la vida a Milenka se llama Kasandra y tiene 34 años. “Ella tuvo su primer hijo al terminar la secundaria, a los 19 años. A los 20 tuvo el segundo. Ahora, con 34, me dijo ‘quiero disfrutar del embarazo pero sin la presión de ser adolescente’. Amó estar embarazada”, contó.

Tras esto, las redes se llenaron de críticas contra el conductor, por haber priorizado su pedido antes que la vida de la mujer. "Las declaraciones de Marley son evidencia de que la gestación subrogada no debería existir. Se creen dueños del cuerpo y de la vida de la mujer solo porque están pagando. La mamá de la Milenka pudo morir por el capricho de parto natural de un hombre"; "Marley contó que OBLIGÓ a una mujer a tener parto natural de Milenka cuando PODÍA MORIR DEL SANGRADO. 'El médico me dijo que había mucho sangrado, que era un riesgo. Pero YO INSISTÍ EN QUE SEA NATURAL'. Que pedazo de hijo de puta, NO?" y "Che la que parió a tu Milenka se estaba yendo en sangre y vos decidiste que siga con el parto natural pedazo de basura. Lo peor de todo es que salís a decirlo a las risas sin tener una puta idea. Funadísimo para siempre éste nefasto", fueron algunas de los comentarios que circularon.