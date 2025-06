La periodista María Julia Oliván confesó que se prendió fuego y se salvó de milagro

En las últimas horas, la periodista María Julia Oliván reveló en sus redes sociales que sufrió un terrible accidente, por lo cual ahora está internada en terapia intensiva.

Este hecho interrumpió abruptamente sus planes a corto plazo, ya que se preparaba para un importante debut teatral.

"Ayer estaba repasando la obra con una asistente y me quemé toda. Me prendí fuego y tengo el 25 por ciento de mi cuerpo comprometido. Estoy en la terapia intensiva del Hospital Alemán, y me están por llevar al quirófano. Pero para que sepas que hay que reprogramarlo”, le dijo Oliván a Clarín, medio con quien tenía un reportaje pautado para este lunes.

Según confió Noticias Argentinas, el motivo de esa entrevista era la obra "Catarsis de Mamis", que tenía previsto estrenar el viernes 20 en el Teatro Metropolitan. Esta puesta en escena prometía ser un hito para la directora de Border Periodismo y conductora del podcast Chat de Mamis, donde aborda temas relacionados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), tras el éxito de su libro homónimo. Sin embargo, debido al accidente, esa propuesta también se pospondrá indefinidamente.

“Cuando volví a Border, tenía frío, y ahí tengo una chimenea a la que hay que ponerle etanol. Son de esas chimeneas modernas que le ponés etanol y aparece un fueguito de fondo, como algo muy cool y canchero. Pero me terminé prendiendo fuego: me agarró una llamarada en el cuerpo…”, relató la periodista, en un video que compartió en sus redes sociales.

En ese corto también contó que se encuentra internada en el Hospital Alemán, en terapia desde hace unos días atrás y que le hicieron una primera intervención.

Dado el hecho que la llevó a la terapia intensiva, el solo haberse quemado un 25% de su cuerpo es calificado como un milagro, ya que salvó su vida.