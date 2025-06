Fichaba y se iba: quién es el hijo de un exgobernador neuquino al que sumariaron

En una nota oficial dirigida al ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Gustavo Medele, el equipo de auditores pidió que se le inicie sumario administrativo al agente Nicolás Evaristo Salvatori y que le suspendan -en forma preventiva- la acreditación de haberes, debido a que le comprobaron la comisión de faltas graves (vinculadas, básicamente, a inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo).

El hecho de que Nicolás Salvatori sea hijo del ex gobernador Pedro Salvatori viene a refrendar aquello que aseguró Rolando Figueroa acerca de que, en Neuquén, se acabaron los privilegios. Hace apenas una semana, en una conferencia, el gobernador se refirió a este agente y, sin mencionarlo en forma expresa, señaló: “No viene trabajar hace 18 años y hoy se quiere jubilar, es nuestro deber como neuquinos decirle vos no te podés jubilar porque has estafado al pueblo de Neuquén y los que más tienen que dar el ejemplo son los que tuvieron algún beneficio para acceder”.

Ahora, este jueves, trascendió el informe en el que se solicita el inicio del sumario, “por entenderse que la gravedad y verosimilitud de los hechos investigados justifican esta medida hasta tanto se resuelva su situación de fondo en sede administrativa”.

Nicolás Salvatori es profesional y tiene su planta permanente en el ministerio al que se hizo mención. Los auditores pudieron constatar, de modo fehaciente e inequívoco, que “ha ejecutado conductas en perjuicio de la administración”, y que a partir de esas deslealtades ha logrado “percibir haberes sin contraprestación alguna”.

Dieron por acreditado que -al menos- desde del 10 de junio de 2020 a la fecha, no presta funciones efectivas en el ministerio. Peor aún, también detectaron que -recientemente- se tomó la costumbre de registrar su ingreso mediante los sistemas de fichado, pero acto seguido “abandona el lugar de trabajo sin justificación, constancia o autorización alguna”.

En el ministerio hay una cámara que enfoca al dispositivo donde agentes y funcionarios fichan a través del sistema biométrico. Las filmaciones muestran que entre el 26 de mayo y el 4 de junio de este año, Nicolás Salvatori marcó y se fue. Esas filmaciones están en el expediente.

Consta, además, que desde diciembre de 2006, tras su renuncia a la presidencia del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), el agente ha sido designado mediante distintos decretos en cargos de planta política, sin que existan antecedentes objetivos de prestación efectiva de servicios ni lugar físico asignado a tales efectos. Pese a ello, continuó percibiendo haberes como agente de planta permanente, por un sueldo de 1.730.104,52 pesos.

Ante lo que consideran el eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público o un fraude contra la administración, es que recomendaron que la dirección superior de Sumarios Administrativos, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, le inicie el sumario.

La transparencia en la administración de los recursos del Estado, la erradicación de los ñoquis y la tolerancia cero a los hechos de corrupción, caiga quien caiga, son parte medular del nuevo modelo neuquino que puso en marcha la nueva gestión, para terminar con los llamados vicios de la vieja política e iniciar una nueva etapa. Este podría ser un caso testigo.