Mirtha Legrand muy dura contra CFK: “Tiene que devolver la plata que robó”

Durante la nueva emisión de La Noche de Mirtha (la cual se emite los sábados por la noche), la legendaria conductora se refirió al fallo judicial que condenó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción, manifestó que “tiene que devolver la plata que robó”, pero al mismo tiempo hizo mención en lo que ocurre en las afuera de la casa de la exmandataria, donde la militancia hace vigilia para acompañarla.

"No voy a emitir juicio. Si robó, es justo que la condenen. Que horrible la palabra condenen”, arrancó diciendo la Chiqui, respecto del tema del momento en el país.

A partir de esto, un encendido debate político se inició, y Mirtha se animó a hacer mención a la militancia que está a las afueras de las casa de CFK. “A mí me asusta todo esto. No me gusta ver todo esto. Cortaron la calle, los accesos y lo que pasó en el canal. Esa fue la Cámpora", dijo en referencia a los actos vandálicos realizados por manifestantes y al clima social que se vive en el país.

En tanto, se refirió a las apariciones públicas de Cristina en el balcón de su departamento, para responderle a sus seguidores. "A mi me sorprende, verla bailar en el balcón. Es una cosa rarísima. Se la ve contenta. La gente la adora”, comentó.

Sin embargo, en ese momento, Mercedes Ninci expresó su indignación por esas manifestaciones. “Se ríe de nosotros. ¿Cómo puede ser que la señora esté todos los días dando un discurso desde el balcón? Háganle un cerramiento”... El tribunal asegura que no lo pueden evitar porque es parte de la propiedad”. “Es raro todo esto, es muy extraño”, cerró Legrand.