El dolor de Julieta Díaz por la falta de ficción nacional

Julieta Díaz, una de las actrices argentinas más reconocidas del país, se encuentra atravesando un gran momento laboral, dado el estreno de su película "Corazón Delator", con Benjamín Vicuña, que desde hace algunos días ocupa los primeros lugares en visualizaciones en la plataforma Netflix, en diferentes países.

Sin embargo, en contraparte con este presente, la intérprete se mostró un tanto triste al hablar de la televisión argentina y la poca producción nacional que hay en este momento.

"Trabajé mucho en Polka. He ido a todos los programas y El Trece es un canal que amo. Extraño y ojalá que se reactive, la televisión cambió, pero se extraña la ficción", expresó completamente conmovida en diálogo con Puro Show, haciendo mención que se inició en esa productora cuando sólo tenía 20 años.

En esa misma línea, y teniendo en cuenta la reciente realización de los Cannes (en mayo pasado), Julieta se lamentó que "no hubo ninguna película argentina y eso es una tristeza muy grande", ya que hacía mucho tiempo esto no pasaba.

Siguiendo el tema desde el lado político, Díaz reconoció que viene de una familia de peronistas, pero de todos modos, "no se casa con nadie". "Me han tildado de actriz K. Vengo de una familia peronista, pero yo no me caso con nadie, los partidos nos han arruinado... Tenemos que cuidar nuestro trabajo".

"Ojalá que en algún momento se pueda reactivar, es muy triste porque nos quieren enfrentar a todos y estamos trabajando. Yo no miro de esa manera a la gente, no miro a quién votó", finalizó la actriz.