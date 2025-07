Marcela Baños reveló el motivo por el que dejó a su novio tras 20 años: “Me cuesta todavía”

Después de 20 años juntos, Marcela Baños tomó la decisión determinar su relación con Pablo Visiconde, por lo que sorprendió que lo haya dado a conocer de forma repentina. Esto provocó que rompiera el silencio por primera vez para dar a conocer cómo se siente en este proceso y qué fue lo que la impulsó a tomar la decisión.

Marcela Baños pasó por El Ejército de la Mañana, programa que se emite por Bondi Live. Allí, confirmó que la relación llegó a su fin con Pablo Visiconde luego de pasar más de 20 años juntos. Ante esto, lo primero que intentó aclarar para que no se genere una polémica es que “fue consensuado”.

Con esto aclarado, se lanzó a contar que hacía tiempo que la relación atravesaba por malos momentos: “Veníamos en una crisis, entrábamos en un loop del que no podíamos salir adelante. Nos pareció más sano tomar distancia porque nos queremos y somos buenas personas”.

Ante esto, mencionó que el cariño por los años compartidos está latente, pero que en la actualidad quieren cosas diferentes, por lo que eso los llevó a ir por caminos separados: “El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”.

“Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa”, contó Marcela Baños sobre cómo llegaron a la charla final en la que se tomó la decisión.

“A veces uno deja de atender la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones. Y cuando querés acordar, ya estás en otra frecuencia”, marcó sobre algunas de las cosas que los perjudicaron. Ahora, le toca iniciar una nueva etapa: “Hace cuatro días me mudé a mi departamento en Palermo, con mis tres perros”.

Sin embargo, esto la lleva a nuevos inconvenientes: “No es lo ideal. Uno de mis perros ya se descompuso del estrés. Me mira como diciendo ‘¿Volvemos a casa?’. Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo. Pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar”.