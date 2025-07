Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi con las pertenencias que Wanda Nara tenía en Turquía

Ante el fin de la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara, la cual se dio en medio de un escándalo, la conductora nunca logró recuperar sus pertenencias que dejó en Turquía. Ahora, que la China Suárez se encuentra en el mismo hogar en el que ella supo vivir, se filtró cuál fue la decisión que tomó la pareja con respecto a esto.

En medio de los rumores que indican que la China Suárez le pidió a Mauro Icardi no seguir viviendo en esta casa, dado a que allí vivió con Wanda Nara, se supo qué hicieron con las pertenencias de la conductora para que no incomodaran al nuevo amor del jugador.

Teniendo en cuenta que había cosas de valor, emocional y económico, el futbolista se negó a tirar todo lo que le pertenecía a su ex. Sin embargo, tampoco podía pretender que todas las cosas se encontraran esparcidas por el hogar. Fue así como llegó a la conclusión de que lo mejor era usar una habitación para meter todo.

Quien deschavó la verdad fue el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (Eltrece), y que contó los detalles de cómo es el sitio en el que se encuentran escondidas las pertenencias de Wanda Nara: “Puerta blanca, picaporte de metal, unas zapatillas, muchas cosas de marca... Está todo embalado”.

La información era tal que incluso tenía fotos, pero no se le permitió mostrarlas al aire. “Wanda, tus cosas están embaladas en el ‘cuarto oscuro’. Así le llaman Mauro y la China Suárez”, confirmó Méndez sobre el sitio en el que se encuentra todo lo suyo para ser despechado.

Ante la posibilidad de que la China Suárez se tiene y quiera usar algunas de las cosas de lujo que se encuentran en esa habitación, el periodista lo negó y explicó la razón: “Mauro Icardi le compró la nueva colección de carteras a la China Suárez. Es muy generoso, como lo era con vos”.

Por su parte, Wanda Nara habló al respecto hace unos días y se mostró esperanzada con poder recuperar todo: “Es un proceso hasta lograr soltar y son cosas materiales. Entiendo que ya Mau comprendió que no voy a volver y no tiene sentido retener mi mudanza. Lo de las chicas ya compré todo nuevo para que él tenga las habitaciones de sus hijas en la ciudad donde viva o su carrera lo lleve, y a ellas no les falte nada acá en nuestro país”.