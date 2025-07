Luis Ventura reveló quién es el hombre que desató la pelea de Susana Giménez y Graciela Alfano

Susana Giménez y Graciela Alfano revivieron en las últimas horas una pelea que arrastran desde hace años. Si bien parecía que la polémica había quedado en el olvido, volvieron a meterse en tema, pero aludiendo a un motivo falso de su enemistad, según lo reveló Luis Ventura. Sucede que el conductor mencionó saber el verdadero motivo por el que se llevan mal y marcó a un hombre como el culpable.

En diálogo con LAM, la Diva comenzó a ventilar algunos de sus problemas que reflotaron ante el estreno de la serie de Menem: “Me trató de matar, me hizo brujerías, inmundicias como siempre. No está bien, siempre me odió sin motivo. Somos un espejo, lo que dice de mí es lo que ve en ella”.

Por su parte, del otro lado, Graciela Alfano le respondió a Susana Giménez completamente indignada con la situación: "Lo que dijo Susana me dio vergüenza ajena... Me pareció un desborde exagerado. Estamos hablando de un tapado de una tapa de los años 90. Me parece que no entendió".

En medio de la polémica, en la que le echaron la culpa a un tapado de María Julia Alsogaray, apareció Luis Ventura para contar la verdad de sus problemas: “Yo sé de este enfrentamiento desde hace años, incluso hubo una posibilidad de reencuentro cuando invitaron a Graciela Alfano al living de Susana y con un poquito de azúcar lo digirió Susana... Pero ahí había una pelea de fondo”.

Fue así como contó que un famoso cantante coqueteó con ambas y eso las empujó a una pelea: “¿Saben cuál era? Sergio Dennis“. Con la confesión desató la razón por la que generó tal pelea entre ellas: “Sergio Dennis salió siete meses con Susana Giménez. Y Graciela Alfano se ve que en el medio metió la cola”.

En este contexto, la bronca se mantiene por el hecho del tapado, que también sería una problema pero secundario en esta novela: “Yo estuve averiguando, no se lo dio Susana Giménez, pero tampoco se lo dio Graciela Alfano”. Además, reveló que hubo una famosa actriz argentina que en realidad se terminó quedando con este: “Se lo dio Graciela Borges, chequeado y recontra chequeado".