La calentura de Estefanía Pasquini con una seguidora por ponerle un apodo ofensivo a Alberto Cormillot

Estefanía Pasquini volvió a demostrar que tiene un caracter fuerte y pocas pulgas, sobre todo si se meten con su familia. Se debe a que en sus redes sociales se topó con un comentario, a modo de apodo, para Alberto Cormillot y le pareció ofensivo. Es por eso que expuso a la dueña de estos dichos y la escrachó en sus stories.

Al ver la malicia del comentario de esta persona, Estefanía Pasquini se mostró muy molesta al ver lo que le escribieron en las redes sociales. Sucede que una mujer realizó un comentario y llamó a Alberto Cormillot como “Daddy Suggar”, haciendo alusión a los 48 años de diferencia que se llevan entre ellos y dando a entender que el doctor sería un hombre que gasta su dinero en beneficio de mantener una relación romántica y sexual.

Fue así como se calentó y no dudó en salir a atacar a esta mujer, por lo que no dudó a la hora de realizar capturas y exponerla en sus redes sociales: “Qué gracioso: Lettilli cree en Dios y su familia, el amor y no sé cuánto más pero viene a romper los huev... a una mina que no le hizo nada”.

Pero no se conformó con esto, ya que Estefanía Pasquini se mostró como nunca antes y volvió a disparar contra esta mujer por su comentario hiriente: "Por qué no te vas a dar amor a tus hijos en lugar de andar boludeando en las redes, jodiendo a la gente que ni conocés".

Fue así como se jactó de que lo que tiene lo ganó sin la necesidad de su pareja: “Yo puedo ser mi amante propia, no necesito de nadie. Trabajo en una clínica donde me encargo de pacientes, en una internación y externación, tengo pacientes privados, trabajo en la tele, estoy armando cursos... ¿vos qué hacés? Mientras criticás te vas pintando las uñas o si hacés dos cosas al mismo tiempo corrés riesgo de manchar el celular?".

Para cerrar, se burló de que utilizó mal el término, ya que en vez de escribir “Sugar Daddy” para criticarla puso “Daddy Sugar”: "Se ve que es very difficult para ella".