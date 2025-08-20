Pampita confesó qué tiene su romance con Martín Pepa que no tenían los anteriores

Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al hablar en profundidad sobre la segunda oportunidad que decidió darse con Martín Pepa. En una entrevista televisiva, la modelo y conductora relató los motivos que la llevaron a retomar la relación y destacó la verdadera razón. Es que, luego de pasar por varios romances a lo largo de su vida, considera que esta vez hay algo distinto con el polista. Ante esto, intentó poner en palabras lo que siente.

El inicio de la reconciliación, según ella misma reveló, tuvo lugar tras un largo período sin contacto. Durante varias semanas no hubo comunicación, hasta que un mensaje inesperado abrió nuevamente la puerta al diálogo. Ese reencuentro permitió que ambos reconocieran lo que aún sentían y entendieran que la historia no había terminado. “Nos dimos cuenta de que nos extrañábamos”, señaló la Pampita, describiendo el momento como un redescubrimiento mutuo.

En su testimonio, Pampita explicó que uno de los grandes obstáculos de la pareja había sido la distancia. Esto es el primer indicio que marca que es un amor completamente distinto a los anteriores. Fue así como decidió ser autocrítica: "Seguro yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, en esta relación no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales. Ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto, que no había hecho antes".

De este modo, destacó que esa es la clave para comenzar a crecer como pareja. Partiendo desde las diferencias y acostumbrándose a esta nueva forma de relación, buscará asentar la relación ahora que volvieron: “A él no le interesa para nada que aparezca nada de eso. Y siempre supe que iba a ser así desde el principio".

Asimismo, confesó que debe aprender a que las redes sociales no marcan un parámetro del amor. Si bien es una tarea difícil por su rol como influencer, es un compromiso que tomó de cara a esta nueva oportunidad: "Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien".

Por otra parte, reconoció que entiende la curiosidad del público y de los medios sobre su vida sentimental. Con más de dos décadas de carrera, sabe que los seguidores buscan saber si está bien y si es feliz, pero subrayó que existe un límite: “Doy lo que puedo dar, pero también tengo que cuidar lo mío”.

En la charla también relató cómo definieron el final de la primera etapa del romance, incluso poniendo una fecha precisa. Según contó, fue una forma de organizarse y de dejar en claro que desde entonces cada uno era libre de tomar sus decisiones sin especulaciones externas.

Por último, aclaró que nunca hubo terceros en discordia ni situaciones que generaran un quiebre puntual. La separación, insistió, fue una manera de darse libertad y tiempo, hasta que el reencuentro los llevó a darse otra oportunidad con energías renovadas.