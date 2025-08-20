Escándalo con Mauro Icardi: el polémico video peleando con un fanático de Galatasaray en un shopping

Un nuevo episodio volvió a poner a Mauro Icardi en el centro de la polémica. En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve envuelto en un confuso altercado con un seguidor del Galatasaray dentro de un shopping de Estambul. Las imágenes, captadas el pasado 27 de julio y difundidas en TikTok, desataron un intenso debate en redes sociales sobre la actitud del delantero argentino, quien estaba acompañado por la China Suárez y sus hijos menores.

En la grabación se aprecia cómo el futbolista camina por los pasillos del centro comercial rodeado por una multitud de fanáticos. Niños y adultos se acercaban para pedirle autógrafos o selfies, en un ambiente que pronto se tornó caótico. En ese contexto, un contacto físico desencadenó la tensión: la secuencia muestra a Mauro Icardi respondiendo con un movimiento brusco de la cabeza, gesto que muchos interpretaron como un cabezazo contra uno de los presentes.

Si bien el video no permite confirmar con exactitud qué sucedió, la reacción del jugador generó opiniones divididas. Algunos usuarios justificaron su actitud alegando que buscaba proteger a su familia, mientras que otros lo criticaron por reaccionar de forma violenta frente a sus propios seguidores. La China Suárez también aparece en la filmación, visiblemente alterada, cuando en medio del tumulto se golpea con un miembro de seguridad mientras sostenía a su hija.

La viralización de estas imágenes se dio en simultáneo con otro problema que enfrenta Mauro Icardi, pero en este caso fuera de las canchas y en los tribunales. En Argentina, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió incluirlo en el Registro de Deudores Alimentarios a raíz de su disputa legal con Wanda Nara. La medida se suma a un embargo de 110.000 dólares sobre su participación en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A., dictado por el juez Adrián Hagopian.

El fallo, fechado el 19 de agosto de 2025, señala que el futbolista no acreditó el cumplimiento de las obligaciones alimentarias correspondientes a sus hijas menores. Además del capital embargado, se fijó una suma adicional de 3.500 dólares en concepto de intereses y costas judiciales. La resolución se inscribe en el expediente 88891/2024, impulsado por la propia Nara.

La sanción tiene consecuencias inmediatas para Mauro Icardi, ya que, además del embargo, la justicia ordenó notificar a la sociedad para que se trabe formalmente la medida. Una vez firme la resolución, se procederá a inscribir al jugador en el listado de deudores morosos, equiparándolo a otros casos recientes como el del cantante L-Gante.

Mientras tanto, el delantero continúa su carrera profesional en Turquía, donde su presente deportivo suele quedar opacado por escándalos mediáticos y conflictos extrafutbolísticos. Lo ocurrido en el shopping de Estambul reaviva la discusión sobre la exposición del jugador y las dificultades para manejar la fama en espacios públicos.