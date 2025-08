La inesperada indirecta de Nico Occhiato a Marley por su conducción en La Voz Argentina: “Soy el único”

Durante una nueva emisión de La Voz Argentina, Nicolás Occhiato sorprendió a todos al lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Marley, su antecesor en la conducción del reality. El momento fue espontáneo, pero no pasó desapercibido para los televidentes ni para las redes sociales.

Todo comenzó con la aparición de un video que Nicolás Occhiato mostró a los coaches del programa. Se trataba de una grabación en la que la madre de un participante hacía un comentario inesperado y polémico. La situación se volvió viral hace un tiempo, cuando se descubrió que el joven no le había avisado a su madre que participaría en el certamen.

En el video, la mujer expresó con humor y sin filtro: “Si no se dan vuelta, son todos putos”. Esta frase, aunque descolocó a algunos, fue recibida con risas por parte de los coaches, que no podían creer lo que escuchaban. La intención era graciosa, pero generó un aluvión de comentarios en redes.

Fue entonces cuando Nicolás Occhiato aprovechó para lanzar una frase cargada de ironía: “Soy el único que no se comió una puteada. Pensaste que era Marley y por eso no me dijiste nada”. El comentario generó carcajadas entre los presentes, pero también instaló la idea de un posible pase de factura entre líneas.

Aunque la situación fue tratada con humor, muchos interpretaron las palabras del conductor como una forma de marcar su lugar y diferenciarse de Marley, quien estuvo al frente del programa en temporadas anteriores. En redes, varios usuarios destacaron el comentario como una “indirecta elegante”.

Cabe recordar que el cambio de conductor generó diversas opiniones. Si bien Occhiato asumió el desafío con entusiasmo, Marley fue durante años una figura clave del formato. Consultado al respecto, Marley se mostró diplomático y dijo que quienes tomaron la decisión lo hicieron porque Nicolás Occhiato “ya estaba listo”.

Sin embargo, Marley también aclaró que no vio el programa completo. “Solo vi 10 minutos. Al principio el conductor acompaña a la familia, hay que esperar que llegue la parte del show”, explicó, sin emitir juicio alguno sobre la nueva conducción.

La Voz Argentina continúa generando momentos inesperados, y esta vez, el protagonista fue quien está al frente del escenario. Una frase, un recuerdo y una pizca de picardía bastaron para encender el debate.