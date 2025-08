“Estoy bien, no me gusta perder”: el DT de Boca habló de todo en medio de la crisis

A pocos días de un duelo clave ante Racing en la Bombonera y en medio del peor momento futbolístico del ciclo, Miguel Ángel Russo enfrentó los micrófonos con firmeza y dejó varias definiciones que buscaron bajar el nivel de tensión que se vive por estas horas en Boca.

El entrenador xeneize desmintió rumores sobre su estado de salud y aprovechó para enviar un mensaje claro: “Yo estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. Pero hay que levantar. Esto es así, no hay otra manera. Todos, el Consejo y todos, estamos buscando lo mismo: que gane Boca”.

Además, Russo fue contundente al referirse a los comentarios que involucraron a su hijo Ignacio, quien actualmente juega en Tigre: “Déjenlo tranquilo. Tiene que hablar de él y de Tigre. No busquen otras cosas donde no las hay ni las va a haber”.

El DT también habló de su continuidad en el cargo y aseguró estar convencido del trabajo que viene realizando, pese a que Boca acumula 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. “En ningún momento pienso en algo negativo. Venimos hablando y dialogando todo este tipo de cosas”, explicó.

Uno de los temas que más ruido generó fue el cortocircuito con Miguel Merentiel durante el partido ante Huracán. Russo aclaró que habló tanto con el uruguayo como con el resto del plantel: “Lo hicimos de forma individual y grupal. No había mucho para aclarar con Miguel. Buscamos siempre lo mejor”.

Sobre el clima que espera en la Bombonera el sábado frente a la Academia, Russo no dudó: “Imagino a la Bombonera como siempre. Exige ganar, es lógico y razonable. Tuvimos una buena semana de trabajo, nos dedicamos pura y exclusivamente a lo nuestro”.

También se refirió al presente de varios futbolistas que están volviendo de lesiones, aunque evitó confirmar el equipo: “Los vamos llevando de menor a mayor. Que participen no significa que hagan todo igual que el resto. Es una forma de trabajo que tengo yo”.

Por último, destacó la exigencia del torneo local y valoró al próximo rival: “El fútbol argentino no te regala nada. Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en los míos. Boca tiene la responsabilidad de ser protagonista”.