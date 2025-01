¡Es otra! Como era Chiara de Gran Hermano rubia antes de entrar a la casa

Tal y como lo mencionan todos los que pasaron por la casa más famosa, Gran Hermano cambia la vida de las personas. Es por eso que se supo cómo era Chiara antes de ingresar al reality. Es que se pudo ver a la jugadora con una cabellera rubia con la que impactó a todos, ya que estaba irreconocible.

Es que al ingresar a la casa de Gran Hermano, Chiara ayudó a que la conozcan un poco más en su video de presentación: “Me llamo Chiara Mancuso y vivo en Canning. Fui modelo, promotora, hice cosas de actuación, bailé, fui bodance. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección argentina, en equipos como Boca e Independiente”.

“Me gustan los jugadores. No duro mucho de novia porque soy muy fogosa, como que los hombres no pueden seguirme el ritmo sexual. Me gusta manipular a las personas porque siento que soy bastante inteligente. Tengo alma de líder, y eso juega a mi favor”, aseguró en su aparición en el reality.

Más allá de lo que puede llegar a decir Chiara sobre su personalidad, ver su pasado es mucho más impactante. Se debe a que en las últimas horas se viralizaron imágenes de ella en las que se la puede ver completamente cambiada.

Es que en una de las fotos que se viralizó de la jugadora se puede ver que hace unos años tenía su pelo teñido por completo de rubio. Es por eso que, teniendo en cuenta que ahora tiene un imponente color morocho en su pelo, muchos aseguraron que se encuentra completamente irreconocible.

tremenda actriz multifacética, tiembla Meryl streep uD83DuDE4F pic.twitter.com/Aw5didfy95 — icono (@iconomart_) January 11, 2025

Además, también se viralizaron algunos videos en los que se la puede ver en su faceta de actriz. En este contexto, también apareció con el pelo de color rubio, por lo que llovieron comentarios haciendo alusión a la sorpresa que les genera verla con este tono, ya que es irreconocible.

“Esta igual, a lo sumo se arreglo diferentes las cejas. Pero de cara esta igual”, “Para mi esta igual, con distinto color de pelo”, “Le queda mejor el rubio”, “Lo que es la colorirmetria”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver sobre Chiara.