Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, confesó por qué estuvo presa en Siria

A lo largo de su vida, Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, ha vivido experiencias insólitas y extremas. Es por eso que decidió abrir su corazón para contar cómo fue que se instaló en Siria, donde se enamoró, se casó y estuvo presa.

Tras partir muy joven a Europa con un grupo de baile, Claudia Valenzuela se instaló alejada de Argentina, por lo que vivió en Grecia, Siria y Rumania. Allí logró encontrar el amor en dos oportunidades, a tal punto que incluso en una se animó a pasar por el altar para casarse.

“Fuimos a un lugar, como si fueran los tribunales, fuimos a un edificio grande, entramos y había una oficina, pero el que entraba a la oficina era mi marido, el que iba a ser mi marido. Yo quedaba afuera sentada en el pasillo, esperando hasta que él saliera. El trámite llevó como dos o tres días, hasta que un fin de año él sale de esa oficina y dice que ya estábamos casados. La mujer siempre queda relegada, es el marido el que se va a casar”, relató en diálogo con Clarín sobre cómo se dio su casamiento.

A la hora de consultarle cómo hacía para dialogar son su familia ante el paso importante que estaba dando en su vida, contó: “Por cartas. En su momento llegaban las cartas. En ese momento el casamiento fue un poco también para darle una mano a él porque necesitaba ir a Rumania para terminar de estudiar. Así que me casé y estuvimos viviendo en la casa familiar de él. Pero la guerra seguía y un día le llega la citación. Nosotros queríamos irnos a Rumania, ya teníamos los pasajes”.

En cuanto a los motivos por lo que eligió Rumania como su próximo destino detalló: “Porque él estaba estudiando medicina allá y se había vuelto a Siria. Y un día estábamos en Siria y llega la citación para que se presente al Ejército, porque allá podés tener 80 años, pero pertenecés al Ejército. Y bueno, no quería saber nada y se escapó, pudo huir de Siria. Se fue solo para no ponerme en riesgo a mi”.

Lo que jamás se pensó la madre de L-Gante es que esto le iba a traer problemas a ella: “Yo me quedé con la familia, pero ya tenía pasaje. A los dos o tres días, como no lo encontraban a él, me buscan a mí y me llevan detenida. Estuve presa mi última noche en Siria, con otras mujeres que también tenían problemas de papeles o de visas. Después el ejército vino, me subió a la misma camioneta y me llevó al avión que iba a Rumania”.

En cuanto a su reacción en ese momento, Claudia Valenzuela recordó cómo reaccionó: “En ningún momento ni me asusté, ni lloré, ni pedí socorro a que me vayan a buscar o que me manden un pasaje. No, nada. Ni siquiera fui a lo más fácil, que era ir a la embajada argentina. No, no lo hice. Y bueno, así que me fui de Siria, me echaron y me fui a Rumania. La familia de mi marido me llevó las valijas al aeropuerto. Los saludé y me fui”.