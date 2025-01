L-Gante rompió el silencio y aseguró que Wanda Nara sigue enamorada de Mauro Icardi

Este domingo por la tarde, la novela que tiene como protagonista a Wanda Nara le regaló a todos los fanáticos de este escándalo un nuevo episodio. Es que luego de que ella misma asegurara que había arriesgado todo por su relación con L-Gante, en medio de su conflicto judicial con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, decidió dar por terminado ese romance.

Con dos comunicados, que reflejaban motivos muy diferentes de distanciamiento, la empresaria y el cantante le contaron al mundo que se separaban en buenos términos.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", escribió la conductora, junto a una imagen en la que se ven las manos de ambos entrelazadas.

Por su parte, L-Gante no fue tan sutil y con un mensaje dejó en claro que se cansó del "circo mediático" al que lo expuso la conductora. “Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, escribió el músico junto a un emoji de unas manos haciendo el gesto de un corazón, y luego agregó junto a foto con Wanda en Disney: “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”.

Pese a esa advertencia, Elián Valenzuela decidió hablar con los medios este lunes por la mañana y en una charla distendida con Majo Martino, integrante de Mañanísima, confirmó lo que había escrito entre líneas el día anterior.

“Hablé con el mismísimo L-Gante y lo que me dice es que se hartó de la novela. Se hartó de que Wanda esté tan pendiente de su ex”, arrancó diciendo la panelista, para después leer un textual del artista de "cumbia 420". “Yo prefiero mantener la paz y seguir el día con buena onda, como siempre”.

En tanto, cuando Majo le preguntó "quién había dejado a quién", con mucha altura respondió: ‘Preguntale a Wan. Ella sabrá qué decir. Yo siempre de mis parejas me separo bien’”. Acto seguido, le hizo mención sobre el tema judicial de la empresaria y si ese era el motivo de fondo de su distanciamiento, y el músico sorprendió con sus palabras: "Él me dice ‘uno a esta altura ya no sabe qué creer... ¡Qué manera de empezar el año! ¿no? Yo nunca voy a hablar para dejar mal parado a nadie, pero lo importante es que digas es que L-Gante está soltero’”.

Asimismo, Valenzuela añadió sin vueltas: “Ella está en una con el ex y no se termina nunca. Yo soy muy sano para separarme”.

En el cierre de esa conversación, Martino intentó averiguar cuáles son los sentimiento de Wanda por Mauro, y el cantante volvió a lanzar un titular. “¿Vos no le preguntaste a tu novia, Wanda, si sigue enamorada de su ex? Y la frase que me dice es mortal. ‘Y es como que le pregunte al Chavo del 8 si quiere una torta de jamón’”, cerró la panelista.

Puntualmente, los chimenteros expresaron este domingo que Wanda Nara sentía que estaba perdiendo la batalla judicial con Icardi por la tenencia de sus hijas (tras la fuerte exposición de conversaciones privadas con su expareja), por lo cual había tomado la decisión de terminar con L-Gante. Como si fuera poco, volvió a mostrar todas las imágenes que había archivado en su Instagram junto al futbolista, al tiempo que hora atrás aseguró: "Mauro es de mi bando porque es mi familia. Fue mi familia 12 años”.