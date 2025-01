¿Se separó? Rocío Marengo contó la verdad sobre por qué no aceptó casarse con Eduardo Fort

Si bien hace más de 11 años que Rocío Marengo se encuentra enamorada de Eduardo Fort, no todo este tiempo abundó el amor. Es que la pareja atravesó momentos tensos, sobre todo a la hora de avanzar en el romance. En este contexto, se supo que ella rechazó la petición de matrimonio, por lo que reveló el motivo y en qué estado se encuentra la relación.

Durante los últimos años Rocío Marengo se mostró profundamente enamorada de Eduardo Fort, sin embargo, a la hora de dar el siguiente paso se mostró tajante. Se debe a que contó cómo fue el día que rechazó el pedido de matrimonio, por lo que generó dudas cómo quedó la pareja luego de este momento impactante.

Es que en su paso por la mesa de Mirtha Legrand hace unas semanas, la modelo fue consultada sobre su situación sentimental. Fue así como la conductora indagó: “¿Te pidió casamiento en algún momento?”.

Para sorpresa de todos, más allá de que se creía que el amor abundaba en la pareja, ella reconoció que decidió no avanzar. Ante esto, confesó qué la empujó a rechazarlo: “Cuando me pidió casamiento no me gustó la forma, cómo me lo pidió”.

Más allá de esta situación, Rocío Marengo aseguró que esto no afectó la relación, por lo que aún continúan juntos. Sin embargo, el tiempo pasó y no apareció una nueva propuesta. Ante esto, ella aseguró que bajó sus pretensiones y que está dispuesta a creer en sus exigencias: “Ahora estoy esperando que me lo vuelva a pedir. Como sea que me lo diga, le digo que sí. Me gustaría”.

Tras su confesión, Fede Bal, quien estaba en la mesa, indagó: “¿Para qué necesitás casarte?”. A lo que ella remarcó qué es lo que necesita asentar de esta manera el vínculo: “Porque te da un manto de seriedad. Lo acompaño en muchas reuniones empresariales y yo no puedo decir ‘mi marido’, la gente sabe que no estoy casada”.

Por lo pronto, aseguró que el amor aún los mantiene unidos: “Nos elegimos y nos recontra volvemos a elegir siempre. Estoy orgullosa de él”. Sin embargo, le falta ese último envión: “Él me presenta como su señora, pero yo íntimamente le digo ‘gordi, la gente sabe que no estamos casados’”.