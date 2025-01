El grito de la tribuna de GH contra Luciana que desató la bronca de Santiago del Moro

La edición 2024 de Gran Hermano presentó a varios participantes que rápidamente llamaron la atención del público, pero no caben dudas que gran parte de todas las miradas se las llevó Luciana, la mujer trans que le confesó a su familia su verdadera identidad al momento de ingresar al reality (previo a esto, ella se presentaba como "Jorge" en la casa de su madre).

De esta forma, así como en más de una oportunidad los seguidores del programa mostraron admiración por su valentía de contar su historia frente a las cámaras, otros la han criticado a diestra y siniestra.

Algo de esto último fue lo que ocurrió el miércoles por la noche, durante la nominación de los "hermanitos". Es que al momento en el que Luciana ingresó al confesionario para hacer su votación, un desubicado grito irrumpió en el estudio, el cual generó la bronca de incluso Santiago Del Moro.

“¡Andate, Jorge!”, fue la frase que retumbó en el estudio, y que claramente fue escuchada por todos los espectadores.

Teniendo en cuenta la historia de vida de Luciana, el grito se tomó como un ataque personal. “Fue vergonzoso escuchar ese grito mientras nominaba”; “Hay que coserle la boca a quien gritó”; “Son detestables los que hacen ese tipo de cosas”, fueron algunos de los mensajes que rápidamente se replicaron en las redes sociales.

Acto seguido, y no queriendo pasar por algo lo ocurrido, Del Moro hizo su propio descargo. “No me gustó una cosita, cuando gritaron algo y nominaba Luciana. No está bueno. Siempre con onda y dejando todo por quien defienden está bien, pero pegando debajo del cinturón y faltando el respeto no suma ni construye nada”, expresó, y luego continuó: "“Vale la aclaración porque entre todos podemos aprender. Como siempre les digo, a todos los participantes les pueden gritar lo que quieran, pero con respeto, onda y sabiendo que detrás de cada uno hay un ser humano que tiene una familia y mucha gente que los quiere”.