Las fotos hot que Maxi López le sacó a Wanda Nara en el cumpleaños de su hijo

En medio del escándalo que transitan, y luego de que él haya enfrentado en las últimas horas rumores de que se terminó su relación, Maxi López y Wanda Nara se mostraron unidos para celebrar el cumpleaños de Valentino. Es por eso que se los pudo ver disfrutando en un yate mientras recorrían el Delta.

En este contexto, lo que más llamó la atención fue la cercanía con la que se mostró la ex pareja. Es que si bien se sabe que desde hace tiempo dejaron las diferencias de lado para priorizar el bienestar de su hijo, sorprendió el nivel de confianza que abunda entre ellos actualmente.

Se debe a que Kenny Palacios, fiel amigo de la conductora, filtró un particular accionar de Maxi López para con Wanda Nara. Es que el peluquero le reprochó a su amiga que no fue él quien le tomó fotos luciendo su malla enteriza súper cavada, sino que su ex pareja se habría prestado para esa situación.

Es que en medio de esta tarde familiar que pasaron celebrando los 16 de Valentino, Wanda Nara tuvo tiempo para posar muy sexy ante las cámaras, por lo que sacó a relucir su figura y su costado más hot. Ante esto, sorprendió el hecho de que se haya revelado que fue Maxi López quien la ayudó a posar y le marcó cómo posicionarse para exponer mejor su físico.

Para colmo, Kenny Palacios lo expuso en los comentarios de la foto, por lo que eso elevó los rumores de la situación actual que atraviesa la ex pareja. "Qué buen fotógrafo Maxi. Me robó el lugar", lanzó para que todos en las redes comenten sobre esto.

Ahora, habrá que ver cómo repercute esto en Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López. Se debe a que en las últimas horas enfrentaron rumores de crisis. Si bien ella salió a desmentirlos, habrá que ver cómo le cae esta cercanía que mantiene con Wanda Nara.

Por lo pronto, en las redes muchos coincidieron en que todo este accionar forma parte de una provocación para hacer estallar de bronca a Mauro Icardi. Más allá de eso, la ex pareja sólo se centró en exponer su unión y dejar en claro que las diferencias se fueron con el paso del tiempo.