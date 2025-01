¡Volvieron! Las contundentes pruebas de que Enzo Fernández y Valentina Cervantes están juntos otra vez

Tras meses de rumores y especulaciones, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron darle una nueva oportunidad a su relación. La pareja, que había anunciado su separación en octubre de 2024, fue vista junta en Londres, lo que confirmó las sospechas de una reconciliación que sus seguidores venían alimentando por las redes sociales.

Pepe Ochoa, periodista del programa LAM (América), informó que ambos fueron captados en un prestigioso shopping londinense. "Estaban comprando llaveros cuando los vieron de la mano. Incluso se dieron un beso. Valentina estaba acompañada por el papá de Enzo. Al notar que la gente comenzaba a reunirse, ella y el padre del jugador se retiraron por caminos separados", detalló.

Además, Julieta Argenta compartió una conversación que tuvo con Valentina Cervantes en medio del revuelo. "El martes habé con Valu porque había mucho ruido en redes por los 'me gusta' y las indirectas. Ella me respondió: 'Todo bien por suerte. Todo normal, en unos días vuelvo a Argentina'. Esto demuestra que están en buenos términos", aseguró.

El conductor del programa también mencionó comentarios que reflejan el acercamiento de la pareja. "A mí me contó que estaban disfrutando momentos lindos con los niños. Eso ya era una señal de que algo positivo estaba sucediendo entre ellos", afirmó. Desde su separación, ambos habían mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija en común.

Mientras tanto, surgieron rumores de un posible romance entre Enzo Fernández y la cantante Nicki Nicole. Durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, Valentina abordó el tema. Ángel de Brito le preguntó directamente si había algo de cierto en esa versión. "No que yo sepa", respondió con firmeza.

El conductor insistió: "¿Le preguntaste?". Con serenidad, Cervantes confirmó: "Sí, le pregunté. Dijo que no". A pesar del escepticismo de De Brito, quien dudó de la honestidad de Enzo, ella reafirmó su confianza en el jugador: "Creo que sí me diría. Tal vez coincidieron en el mismo grupo en algún momento, pero no pasó de eso. Si en cinco meses pasa algo, qué sé yo".

La actitud de Valentina demuestra su tranquilidad frente a las especulaciones y su compromiso de mirar hacia adelante. Mientras tanto, los seguidores de la pareja celebran este nuevo capítulo en su historia y esperan que logren consolidar su relación.

El reencuentro en Londres marca un hito importante para ambos, quienes decidieron mantener un perfil bajo a pesar del interés mediático. Con esta nueva oportunidad, Valentina Cervantes y Enzo Fernández parecen estar escribiendo un nuevo comienzo lleno de esperanza y amor.