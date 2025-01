“Es temerario”: Se confirmó quién es el político que está de novio con la China Suárez

Rodrigo Lussich volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una revelación explosiva sobre el escándalo que envuelve a Mauro Icardi, La China Suárez y Wanda Nara. En una reciente transmisión en streaming, el periodista lanzó una teoría que dejó a todos sorprendidos: "La bomba es una pregunta... ¿Será cierto que Mauro Icardi le puso un palo verde para darle celos a Wanda?", insinuando que el futbolista habría ideado una estrategia para provocar a su expareja.

Según Rodrigo Lussich, este supuesto acuerdo entre Mauro Icardi y La China Suárez no sería más que una jugada fría y calculada con fines estratégicos. "¡Es más tóxico que Chernobyl! ¡Le dio un palo verde para hacer todo el jueguito de la pareja feliz y volver con Wanda!", expresó con su característico estilo provocador en el programa Costa Stream (Blender). Además, sugirió que este supuesto romance también habría favorecido a Suárez, ya que ella estaría vinculada sentimentalmente con una figura de gran peso en la política argentina.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, horas más tarde, Lussich reafirmó su postura en un móvil con "A la Tarde" (América TV). Caminando por la calle junto a su perro, el conductor aclaró algunos puntos sobre su información: "Quiero aclarar que hablaban de prostitución. Nunca nombré esa palabra. Sí que es un acuerdo". Con estas palabras, negó cualquier implicación de Suárez en situaciones ilegales, pero sostuvo que el vínculo con Icardi respondería a intereses específicos.

El periodista fue más allá y comparó el comportamiento de los involucrados con el de figuras públicas que desafían el sentido común: "Estamos tratando de entender a esta gente que no actúa como cualquier hijo de vecino. Tratamos de analizar coherentemente actitudes como las de Maradona. No se podía analizar su vida privada con lógica porque era una caja de Pandora. Wanda Nara y Mauro Icardi tienen actitudes de gente que no está bien".

En medio de su análisis, Lussich reveló una conversación clave que sustentaría su teoría. Según él, cuando alguien cercano a Suárez le preguntó cómo podía estar con Icardi después de todo lo ocurrido, ella respondió con una frase contundente: "Yo eso ya lo arreglé con él". Estas palabras habrían salido directamente del entorno de la actriz y reforzarían la idea de un pacto previo.

El periodista no escatimó en calificativos para describir la actitud del futbolista. "Es un chabón re limado que quiere volver con Wanda", lanzó sin filtros. En su opinión, Icardi estaría obsesionado con recuperar a su exesposa y no dudaría en utilizar cualquier táctica para lograrlo, incluso un romance mediático con La China Suárez.

Otro dato que llamó la atención fue la mención de un supuesto vínculo entre la actriz y un importante referente político. "En los pasillos del mundo político, el rumor de La China Suárez y un conocido cercano al presidente suena con mucha fuerza", aseguró en Intrusos, el programa de espectáculos al que se reincorporará en pocos días junto a Adrián Pallares.

Sin embargo, cuando se le pidió que revelara la identidad de esta misteriosa figura política, Lussich se mostró cauto: "Para el bien de la población, no voy a dar ese nombre porque es temerario". Esta declaración dejó en el aire la especulación sobre quién podría ser la persona en cuestión y si realmente existe un vínculo entre ella y Suárez.

Finalmente, el periodista puso en duda la autenticidad de toda la historia. "Hay cosas que no me cierran. Con la facilidad que lo llevó a Rosario con el padre", señaló, sugiriendo que todo podría ser una gran puesta en escena diseñada para los medios. Como siempre, el escándalo sigue abierto y las versiones no dejan de multiplicarse.