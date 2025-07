Sex Pistols regresa a Argentina con el nuevo cantante: cuándo salen las entradas a la venta

La banda que marcó un antes y un después en la historia del punk rock vuelve a la Argentina con una única fecha. Los Sex Pistols se presentarán el próximo 11 de septiembre en el Estadio Obras Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, con tres de sus integrantes originales y el carismático Frank Carter como nuevo vocalista.

La agrupación surgida en el Londres de los años 70 dejó una marca indeleble en la cultura musical con tan solo un álbum: Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols. Temas como “Anarchy in the UK”, “God Save the Queen” y “Pretty Vacant” se convirtieron en himnos de rebeldía juvenil y símbolos del movimiento punk a nivel global.

En esta nueva gira internacional, que ya tuvo pasos por Australia, Nueva Zelanda y varios festivales europeos, los Sex Pistols volverán a subirse al escenario con Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook, sumando a Frank Carter, ex Gallows y figura del punk británico actual, quien tomará el lugar del histórico Johnny Rotten.

El recital en Buenos Aires promete revivir la potencia de sus shows de 1996, también en el mítico Obras, con una entrega renovada pero fiel a su espíritu disruptivo. La gira continuará luego en Estados Unidos, pero antes, el público argentino podrá reencontrarse con una banda que aún provoca y emociona.

Cuándo salen las entradas a la venta:

Los tickets estarán a la venta a partir de este viernes 4 de julio a las 12 y se podrán adquirir únicamente a través de allaccess. Incluso, ya se conocen los valores de las entradas para ver a Sex Pistols en el Estadio Obras Sanitarias:

- Popular oeste S/N: $ 70.000 + SC

- Popular este S/N: $ 70.000 + SC

- Platea S/N: $ 80.000 + SC

- Campo: $ 95.000 + SC